Расследования

Главу поселка в Волгоградской области осудили за гибель ребенка в фонтане

Расследования 11.10.2021 13:27
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11.10.2021 13:27


Сегодня Даниловский районный суд огласил приговор главе Березовского сельского поселения за смерть 9-летней девочки в фонтане. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ).
В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела без надлежащей проверки качества принял работы по строительству фонтана в парке станицы Березовская Даниловского района. При этом жители станицы с мая 2020 года сообщали главе поселения о проблемах фонтана - элементы конструкции и поверхность воды в нем пропускали электрический ток. Однако мер по исправлению ситуации он не принимал, что привело к трагедии.     
Приговором суда главе поселения назначено 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права занимать управленческие должности на государственной и муниципальной службе в течение 2 лет. Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Даниловского района Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось Котовским МрСО СУ СК по Волгоградской области.
Напомним, 5 июля 2020 года около 17 часов 9-летняя девочка совместно со своей подругой отдыхала в парке в станице Березовская. Дети находились без присмотра взрослых. Играя рядом с расположенным в парке фонтаном, который был установлен и функционировал с 2018 года, девочка уронила в воду кепку. Решив ее достать, ребенок перешагнул борт фонтанной чаши и оказался ногами в воде, в этот же момент девочку стало бить током. Подруга попыталась оказать ей помощь, вытащить из фонтана на землю, но сил ей не хватило. Оказавшиеся поблизости взрослые извлекли девочку из фонтана, однако спасти ребенка не удалось. От полученного повреждения пострадавшая скончалась на месте происшествия.





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