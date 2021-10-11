Происшествия 11.10.2021 10:36
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11.10.2021 10:36
Авария с тремя пострадавшими произошла из-за пьяного водителя в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне вечером 63-летний водитель малолитражки, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, на 671 км автодороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" врезался в стоящий на обочине автомобиль "Daewoo Nexia". В результате пострадали 17-летняя и 48-летняя пассажирки иномарки, а также виновник аварии. Их доставили в больницу.
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