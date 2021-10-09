«Мы все провоняли»: подвал пятиэтажки в Волгограде заливает фекалиями





Жильцы пятиэтажки в Кировском районе Волгограда, подвал которой систематически заливает фекалиями, отчаянно просят помощи у властей и коммунальных служб. «Эта проблема у нас давно, но в последнее время она еще больше обострилась. С конца сентября мы уже три раза вызывать аварийку из-за текущей канализации. Они прочищают, а через два-три дня все снова течет к нам в подвал», - рассказала «Высоте 102» жительница дома №7а по ул. Зины Маресьевой Людмила. По ее словам, аналогичная проблема и у жителей соседней пятиэтажки №11а.

«Жить невыносимо. Подъезд, квартиры, вещи и мы – всё провоняло фекалиями. Я захожу в магазин и от меня уже все шарахаются, представляете?», - сокрушается собеседница агентства. Женщина утверждает, что все из-за канализационных колодцев, расположенных возле пятиэтажки №7а, которые постоянно забиваются. В итоге канализационные стоки текут в подвалы многоквартирных домов.

Информагентство в январе текущего года уже рассказывало о смердящей проблеме жильцов пятиэтажек на улице Зины Маресьевой . Тогда сообщалось, что всему виной канализационный коллектор, который с ошибками в начале девяностых проложили к другому дому №32а по ул. 64-ой Армии. Из-за этого все стоки стали стекать в подвалы соседних пятиэтажек. Однако, как сообщили жильцы, в УК им теперь говорят, что коллектор у дома №32а починили, а стоки текут из-за засоров в канализационных колодцах, расположенных во дворе дома №7а, за которые отвечают «Концессии водоснабжения».

В этой организации ИА «Высота 102» пояснили, что бригада «Концессий водоснабжения» произвела обследование канализационных колодцев по ул. Зины Маресевой. «Колодцы работают в штатном режиме», - утверждают в компании. Причиной подтопления является засор на внутридомовых сетях соседнего дома по ул. 64 Армии. «Стоки поступают оттуда в подвал дома по ул. Зины Маресевой по тепловому лотку. Чтобы предотвратить подтопление УК необходимо выполнить гидроизоляцию внутридомовых систем», - пояснили информагентству в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения».

«Высота 102» будет следить за развитием ситуации.



