Общество

«Кому воняет, звонить в УК»: жителей двух пятиэтажек в Волгограде травят пары канализации

Общество 11.01.2021 11:24
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11.01.2021 11:24




«Устали дышать вонью», - жители двух домов в Кировском районе Волгограда от безысходности с удовольствием бы продали свои квартиры и уехали, куда глаза глядят. Однако печальная слава домов №11а и №7а по улице Зины Маресьевой вряд ли поможет им в этом. Как рассказали ИА «Высота 102», подвалы домов и стояки в подъездах пятиэтажек периодически «подпирает» канализационными стоками. На этот раз жители стали жаловаться на невыносимый запах и парилку в подъезде с начала декабря прошлого года. Пары от залитого нечистотами подвала поднимаются до последнего этажа. В результате краска на стенах подъездов встает «шубой», постоянно «плачут» стекла на окнах. Непоправимые последствия уже отразились и на состоянии самих квартир. Где-то прогнили полы, где-то потрескался и отвалился кафель. 

По словам жильцов, проблемы с канализацией начались еще в начале девяностых годов, когда прокладывали канализационный коллектор к другому дому №32а по ул. 64-ой Армии. Видимо, из-за неправильного технического решения все стоки из этого дома теперь оказываются в подвалах смердящих пятиэтажек. С той поры никто кардинально исправлять допущенную ошибку не пытался. Когда терпение жильцов заканчивается, управляющая компания прочищает забитые стояки, однако через некоторое время все повторяется заново. 

В УК «ЮРВ», которая обслуживает данные дома, корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что причиной сложившейся ситуации стали забитые канализационные колодцы, расположенные во дворе дома. «Эту территорию обслуживает «Концессии водоснабжения», заявку на прочистку мы уже передали. В самих домах система канализации функционирует», - сообщили здесь. 


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