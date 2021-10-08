В поселок Татьянка в Волгограде пустили автобусы вместо маршруток





С 9 октября в Красноармейском районе начнет работать новый автобусный маршрут до поселка Татьянка. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, муниципалитет организовал работу маршрута №79А «Пос. Заря» - «Татьянка-1» по запросам жителей поселка. Он заменит ранее курсировавшее маршрутное такси №16А.

Новый маршрут свяжет два отдаленных населенных пункта - поселок Заря и поселок Татьянка-1. От поселка Заря автобус проследует по улицам Куйбышева, Лазоревой, проспекту Героев Сталинграда, 40 лет ВЛКСМ, проспект Столетова, Панферова, Удмуртской, Гремячинской, Караванной, 2-й Караванной и до пересечения с улицей Вилянской. Затем повернет налево в сторону ул. Джека Лондона и проследует до конечной остановки в поселке Татьянка-1. В общей сложности автобусы средней вместимости будут выполнять 42 рейса в течение дня. Обслуживать маршрут будет «Волгоградский автобусный парк». Автобусы №79, которые обслуживают маршрут «Пос. Заря» - «Татьянка-2», продолжат работать в прежних границах.



