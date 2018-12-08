В Волгоградской области нашли останки 923 бойцов Красной Армии

От Сталинграда - до Великой Победы 08.12.2018 10:46
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08.12.2018 10:46
Останки 923 бойцов Красной Армии обнаружены и подняты поисковыми отрядами на территории Волгоградской области с начала года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, 873 из них были захоронены на
Россошинском военно-мемориальном кладбище.
Сотрудниками военного комиссариата области увековечены имена 730 защитников Сталинграда, ранее не включенных в списки захороненных в братских могилах. Установлены имена 16 погибших, чьи останки были обнаружены поисковиками.
В текущем году в военный комиссариат поступило около 300 обращений граждан по вопросу увековечения памяти защитников Сталинграда не только из разных уголков нашей страны, но также из Казахстана, Белоруссии, Латвии и Украины.
Информация о погибших черпается в документах военных архивов и музеев. Помощь в установлении сведений об участниках Великой Отечественной войны оказывают документы, опубликованные на сайтах МО РФ«Мемориал», «Память Народа», «Подвиг народа». Узнавать ценные сведения помогает и тесное сотрудничество с Государственным архивом Волгоградской области, Центром документации новейшей истории Волгоградской области, архивом ЗАГС Волгоградской области.
В 2018 году установлены награды 18 военнослужащих, документы к ним переданы родным и близким погибших. Установлена принадлежность 17 государственных наград, в данный момент ведется поиск родственников.
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