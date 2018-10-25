«Скоро пойдем по мусоркам побираться!»: рабочие завода в моногороде Волгоградской области не видят зарплату с лета
Общество 25.10.2018 11:46
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25.10.2018 11:46
Долги перед частью работников Фроловского сталелитейного завода Волгоградской области тянутся с начала лета. Как рассказали ИА «Высота 102» рабочие, некоторые не могут получить зарплату даже за июнь. «У некоторых долги превысили 100 тысяч рублей. Жить без денег просто невозможно, у кого родители-пенсионеры, те кормят своих детей. Остальные сидят на шее у жен, которые тоже копейки получают. Мы уже дошли до ручки – скоро пойдем побираться по мусоркам. А начальство нам говорит, потерпите, мы сами без зарплаты сидим. Так что сравнивать нашу и их получку?», - с таким криком отчаяния обратились в редакцию рабочие.
Между тем, по словам фроловчан, сейчас руководство завода заставляет рабочих переходить в предприятие другой формы собственности, которое будет заниматься тем же видом деятельности – производством стальных заготовок. «При этом про долги по зарплате, которые остались на «старом» предприятии, начальство не вспоминает и даже не обещает, когда их смогут погасить», - рассказали рабочие.
Справка. Фроловский сталелитейный завод является градообразующим предприятием, статус у данного населенного пункта – моногород.
По данным Волгоградстата, опубликованным сегодня, общий объем просроченной задолженности по зарплате в регионе составил около 166 миллионов рублей. При этом за предыдущий месяц сумма долга не уменьшилась ни на рубль. В сложной жизненной ситуации оказались 1694 человека.
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