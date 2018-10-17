Преступление не тяжкое: в дело молодогвардейца, погубившего семью в ДТП под Волгоградом, вкралась опечатка





Экс-заместитель председателя общественной организации партии "Единая Россия" Ренат Булатов, по вине которого в ДТП погибла семья из четырех человек, будет дожидаться суда в СИЗО. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение сегодня принял облсуд по итогам рассмотрения жалобы адвоката на продление Булатову меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября. Защитник просил отпустить Булатова под залог или отправить его под домашний арест, но апелляционная инстанция отказалась.

Суд не убедили доводы защитника о том, что Булатов не сможет повлиять на свидетелей, не сможет и скрыться за пределы РФ, так как его загранпаспорт просрочен.

Рассмотрение этого резонансного дела в суде начнется уже через неделю.

Отметим, что на сегодняшнем заседании в областном суде адвокат обратил внимание на то, что в постановление закралась опечатка, так как преступление, совершенное его подзащитным, отнесли к разряду тяжких. Защитник пояснил, что Булатов обвиняется в совершении преступления по неосторожности, поэтому оно средней тяжести. В этой части суд с доводами адвоката согласился.

Сам Ренат Булатов сегодня был немногословен. Он еще раз попросил прощение и заявил, что раскаивается. В суде он принимал участие по видеоконференцсвязи.

Напомним, 10 августа 2018 года в 21:49 Булатов двигался на внедорожнике по трассе в поселка Средняя Ахтуба. При обгоне попутно двигавшихся машин авто обвиняемого на встречной полосе столкнулось с легковушкой под управлением 39-летнего жителя Волжского. В результате ДТП водитель, его 33-летняя жена, а также дочери 5 и 7 лет погибли на месте.

Свою вину в произошедшей трагедии молодой человек полностью признал.

Санкция уголовной статьи, которая вменяется политактивисту, предусматривает до семи лет лишения свободы. Уголовное дело по Булатову расследовалось ГСУ ГУВД России по Волгоградской области.

Фото пресс-службы Волгоградского областного суда