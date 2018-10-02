Общество

"Коммерсантъ" узнал о планах ввести в России нормы энергопотребления

Общество 02.10.2018 08:35
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02.10.2018 08:35


МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство приняло решение вернуться к реформе, которая предусматривает введение для населения социальной нормы энергопотребления, пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, эту реформу одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, а проекты документов должны представить на рассмотрение уже в январе будущего года.
В 2013 году правительство уже разрабатывало схожую реформу. Тогда в семи пилотных регионах установили социальную норму от 50 до 190 киловатт-час в месяц на человека, а с 2014 года норму предполагалось ввести по всей стране. Однако в январе того же года реформу отложили на два года.
На этот раз новый вариант социальной нормы будет мягче, чем в 2013 году. Она фиксируется на отметке в 300 киловатт-час в месяц и оплачивается по базовому тарифу. При превышении этого показателя оплата производится по повышенному тарифу, а при месячном потреблении свыше 500 киловатт-час вводится тариф "экономически обоснованный", но объем фиксируется не на человека, а на "точку подключения", то есть домохозяйство.
При этом, как отмечает "Коммерсантъ", правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению, и отказаться от льгот для селян и квартир с электроплитами.

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