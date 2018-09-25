Госдума ввела уголовное наказание за увольнение предпенсионеров





РБК, 25 сентября 2018 года.

За увольнение или отказ принять на работу людей предпенсионного возраста работодателям будет грозить штраф или обязательные работы.

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Автором законопроекта стал президент Владимир Путин, депутаты приняли документ без изменений. Ко второму чтению поступили три поправки к проекту, все они были отклонены. Т аким образом, депутаты согласились дополнить Уголовный кодекс новой статьей: «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста».

Статья вводит штраф до 200 тыс. руб. (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев) либо обязательные работы на срок до 360 часов за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Таковым в документе определен период до пяти лет перед назначением работнику страховой пенсии по старости.

При этом бизнес выступил с критикой законопроекта об уголовной ответственности. Профильные объединения предложили свои идеи. В частности, «Деловая Россия» считает необходимым стимулировать работодателей проводить переобучение сотрудников старшего возраста, а «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей призывали снизить пенсионные взносы для таких работников.

Свои предложения по пенсионной реформе Путин озвучил в конце августа в видеообращении к россиянам. Глава государства призвал жителей страны отнестись к нововведениям с пониманием, так как, по его словам, откладывать изменения в этой сфере будет безответственным. Главным предложением президента стало установление пенсионного возраста для женщин в 60 лет, для мужчин в 65 лет. Среди поправок были также озвучены право на досрочную пенсию для многодетных матерей, сохранение условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и повышение пособия по безработице для предпенсионеров.