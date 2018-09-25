Госдума ввела уголовное наказание за увольнение предпенсионеров

Федеральные новости 25.09.2018 12:45
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25.09.2018 12:45
РБК, 25 сентября 2018 года.
За увольнение или отказ принять на работу людей предпенсионного возраста работодателям будет грозить штраф или обязательные работы.
Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Автором законопроекта стал президент Владимир Путин, депутаты приняли документ без изменений. Ко второму чтению поступили три поправки к проекту, все они были отклонены. Таким образом, депутаты согласились дополнить Уголовный кодекс новой статьей: «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста».
Статья вводит штраф до 200 тыс. руб. (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев) либо обязательные работы на срок до 360 часов за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Таковым в документе определен период до пяти лет перед назначением работнику страховой пенсии по старости.
При этом бизнес выступил с критикой законопроекта об уголовной ответственности. Профильные объединения предложили свои идеи. В частности, «Деловая Россия» считает необходимым стимулировать работодателей проводить переобучение сотрудников старшего возраста, а «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей призывали снизить пенсионные взносы для таких работников.
Свои предложения по пенсионной реформе Путин озвучил в конце августа в видеообращении к россиянам. Глава государства призвал жителей страны отнестись к нововведениям с пониманием, так как, по его словам, откладывать изменения в этой сфере будет безответственным. Главным предложением президента стало установление пенсионного возраста для женщин в 60 лет, для мужчин в 65 лет. Среди поправок были также озвучены право на досрочную пенсию для многодетных матерей, сохранение условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и повышение пособия по безработице для предпенсионеров.
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