Обвиняемого в смертельном ДТП под Волгоградом молодогвардейца Булатова оставили в СИЗО

Расследования 24.08.2018 10:14
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24.08.2018 10:14
Волгоградский областной суд сегодня оставил под арестом на 2 месяца Рената Булатова, обвиняемого в гибели 4 человек в ДТП, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Самого Булатова в зал суда не доставили, он участвовал в процессе в режиме видеоконференцсвязи. Его защита настаивала на домашнем аресте.
Напомним, 14 августа решение о заключении Булатова в СИЗО на время предварительного следствия принял суд Среднеахтубинского района, а вскоре молодому человеку предъявили обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По этой статье ему может грозить до 7 лет лишения свободы.
Напомним, катастрофа унесшая жизни четырех человек, в том числе и двоих детей произошла поздно вечером 10 августа на 12 километре дороги "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба". Там столкнулись "Dodge Ram", которым управлял 22-летний Ренат Булатов, и "Honda Accord". Предположительно, при обгоне водитель трехтонного пикапа не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. Есть сведения, что, избегая столкновения, оба водителя одновременно попытались уйти на обочину. В аварии погибли 39-летний Виталий Перчиев, его 33-летняя жена Кира и их дочки Вика и Катя.
Прощание с погибшими прошло в день ареста Рената Булатова.
На момент аварии Булатов был одним из руководителей "Молодой гвардии Единой России".
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