Общество

В Кировском районе Волгограда снесут незаконное «Крестьянское подворье»

Общество 14.08.2018 11:08
1258 7
14.08.2018 11:08


Свыше 60 нестационарных торговых объектов, объединившихся под вывеской «Крестьянское подворье» в Кировском районе Волгограда, подлежат сносу. К такому заключению  пришел Кировский районный суд, подтвердивший обоснованность позиции муниципальных властей, требующих ликвидации несанкционированного рынка на улице Плановая, 39 «А».  Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, специальной комиссией администрации Кировского района объекты признаны самовольно установленными. 
В 2008 году индивидуальный предприниматель приобрела жилой дом по улице Плановая, 39 «А» с прилегающим участком, площадь которого на тот момент составляла 205 кв. м. Тогда же путем ряда манипуляций она увеличила площадь данного земельного участка в четыре с половиной раза – до 937 кв. м. В 2017 году на этой территории предприниматель разместила лотки, прилавки, павильоны, а также закусочную. При этом разрешение на организацию торговой площадки на данном участке ИП не получала, как следствие, отсутствовал  надлежащий контроль за качеством реализуемой продукции и оказываемых услуг, в том числе не была организована работа официальной ветсанлаборатории.
В том же 2017 году муниципальные власти потребовали прекратить работу комплекса нелегальных торговых точек и перейти на другие специально организованные площадки Кировского района, где предусмотрено необходимое количество мест.  Однако  хозяева рынка не согласились с данным предложением. Решение суда вступило в законную силу. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
14.08.2018 12:16
Общество 14.08.2018 12:16
129 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 12:11
Общество 14.08.2018 12:11
127 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 11:43
Общество 14.08.2018 11:43
1588 3 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 11:22
Общество 14.08.2018 11:22
348 1 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 10:19
Общество 14.08.2018 10:19
4964 15 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 10:10
Общество 14.08.2018 10:10
2651 11 Обсудить

0
Далее
Общество
14.08.2018 09:15
Общество 14.08.2018 09:15
502 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2018 18:39
Общество 13.08.2018 18:39
12288 2 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2018 12:25
Общество 13.08.2018 12:25
13865 35 Обсудить

0
Далее
Общество
13.08.2018 09:49
Общество 13.08.2018 09:49
8469 20 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 22:09
Общество 12.08.2018 22:09
4091 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 16:51
Общество 12.08.2018 16:51
10123 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 11:33
Общество 12.08.2018 11:33
12627 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 05:32
Общество 12.08.2018 05:32
4367 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 04:35
Общество 12.08.2018 04:35
2419 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:16
Сады Придонья: уважаем и чтим традиции наших предковСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области озверевший сын убил спящего отцаСмотреть фотографии
12:11
Жители сельских районов Волгоградской области пьют воду с хлоридами и сульфатамиСмотреть фотографии
11:43
Роспотребнадзор признал овощи в «полиэтиленовых городах» Волгоградской области безопаснымиСмотреть фотографии
11:22
В Волгоград пришел трейд-ин от «МегаФона»Смотреть фотографии
11:22
В Волгоградской области молодой маме отказали в пособии на ребенка
11:08
В Кировском районе Волгограда снесут незаконное «Крестьянское подворье»Смотреть фотографии
10:23
На севере Волгограда водителю стало плохо за рулем
10:19
Погибшую в Волгоградской области в страшном ДТП с автомобилем молодогвардейца семью похоронят в ДагестанеСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде подрядчик в ливень оставил без крыши две многоэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:23
«Везде исследуйте всечасно». Волгоградский автор бестселлеров призывает к любви к ОтечествуСмотреть фотографии
20:15
«Высота 102 ТВ»: Волгоград сказал последнее «прощай» директору всемирно известного музеяCмотреть видео
19:37
В Волгограде осужденному за взятку в 50 тысяч долларов профессору сменили статью и снизили срокСмотреть фотографии
18:39
Алексей Васин: «Пацанячье счастье на душе…» Смотреть фотографииCмотреть видео
17:34
В Волгограде экс-полицейский идет под суд за торговлю водительскими правамиСмотреть фотографии
17:11
Питомцы зоосада волгоградского монастыря готовятся к новоселью в "Обители птиц"Смотреть фотографии
16:57
В Волгограде не торопятся приостанавливать членство в партии единоросса после гибели в ДТП семьиСмотреть фотографии
16:53
Салоны «Ростелекома» начали продажи смартфонов Alcatel линейки 2018 годаСмотреть фотографии
16:52
В Волгоградской области рыболовов-любителей ограничили 10 кг уловаСмотреть фотографии
15:56
В Волгоградской области почти 300 депутатов "забыли" о миллионах, земле и машинах Смотреть фотографии
14:10
В Волжском ЛДПР не простила своему кандидату посадку на «запасной аэродром»Смотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области задержали молодого насильника пожилых женщинСмотреть фотографии
13:23
В Волгоградской области озвучили потери урожая зерновыхСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде снесут ресторанный комплекс «Старый Карс»Смотреть фотографии
11:43
Студенты МГУ проходят производственную практику на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
11:04
В Волгограде поймали двух грабителей, отнявших у прохожего кошелек и крестик
10:16
В Волгограде столкнулись три легковушки - пострадали двое водителейСмотреть фотографии
09:49
В центре Волгограда засохли молодые деревьяСмотреть фотографии
23:55
В Волгограде столкнулись мотоцикл и полицейская машинаСмотреть фотографии
22:09
В соседнем с Волгоградом Ростове нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамидСмотреть фотографии
Реклама
 