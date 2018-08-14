В Кировском районе Волгограда снесут незаконное «Крестьянское подворье»

Свыше 60 нестационарных торговых объектов, объединившихся под вывеской «Крестьянское подворье» в Кировском районе Волгограда, подлежат сносу. К такому заключению пришел Кировский районный суд, подтвердивший обоснованность позиции муниципальных властей, требующих ликвидации несанкционированного рынка на улице Плановая, 39 «А». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, специальной комиссией администрации Кировского района объекты признаны самовольно установленными.

В 2008 году индивидуальный предприниматель приобрела жилой дом по улице Плановая, 39 «А» с прилегающим участком, площадь которого на тот момент составляла 205 кв. м. Тогда же путем ряда манипуляций она увеличила площадь данного земельного участка в четыре с половиной раза – до 937 кв. м. В 2017 году на этой территории предприниматель разместила лотки, прилавки, павильоны, а также закусочную. При этом разрешение на организацию торговой площадки на данном участке ИП не получала, как следствие, отсутствовал надлежащий контроль за качеством реализуемой продукции и оказываемых услуг, в том числе не была организована работа официальной ветсанлаборатории.

В том же 2017 году муниципальные власти потребовали прекратить работу комплекса нелегальных торговых точек и перейти на другие специально организованные площадки Кировского района, где предусмотрено необходимое количество мест. Однако хозяева рынка не согласились с данным предложением. Решение суда вступило в законную силу.