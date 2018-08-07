Экология

Доска позора: Набережная Красноармейска в Волгограде превратилась в отстойник

Экология 07.08.2018 14:25
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07.08.2018 14:25

 
 
«Набережная Красноармейского района полностью утратила прежний блеск и пребывает в таком упадке, что уже давно кричит «SOS». Но никто сигнал бедствия почему-то не слышит или не хочет слышать». 
  
Об этом ИА «Высота 102» заявили старожилы самого южного района города, которые помнят это прекраснейшее место отдыха совсем другим. «Но как можно гулять здесь сегодня, если на  пути - спиленные ветки кустарников и поваленные деревья. Угрожают свалиться на головы проходящих и огромные старые сухие деревья. Кроме того, разрушаются или вообще отсутствуют бордюры», - рассказывают горожане.
 
По словам горожан, рядом с набережной, по улице Фадеева, уже очень давно из-под земли сочится грязная вода, которая в конечном итоге стекает в канал. Но никому нет до этого дела. Кругом мусор, грязь и полная безысходность. 3 года назад на набережной был построен туалет, который до сих пор не работает.
Красавицей всегда была и пристань. На первом этаже располагался буфет, на втором - зал ожидания. На крыше был флагшток, увенчанный лампочкой. С вечера, когда начинало темнеть, она, как звездочка, обращала на себя внимание. Но и пристань утратила былую привлекательность и очень нуждается в покраске.

На площади работал фонтан, вокруг которого было полно детворы и взрослых. Но потом появился сухой фонтан, вначале блеснувший и высотой струи, и подсветкой. Но очень скоро он потерял силу и упал «на колени», словно подкошенный. 
Монумент Ленина, который занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире памятник, установленный реально жившему человеку, рушится и превратился в пошлую картинную галерею. 
Стены у его подножия исписаны. В ужасающем состоянии уникальная ниша, специально спроектированная для оркестра. Его звуки были слышны от монумента до самой арки по всей набережной, но и это теперь, по словам волгоградцев, в прошлом. Только антисанитария. Нет ни одной урны. 
«Для многих жителей Красноармейска набережная была нашей гордостью, - рассказывают жители района. - Красивейший канал Волго-Дон, величественная монументальная арка, не уступающая всемирно известным по своей красоте и притягательности. Белоснежная часовня с золотым куполом, названная именем адмирала Федора Ушакова, не проигравшего ни одного морского сражения в битве с врагами, которая взирает на шлюз с высоты Набережной… Но вся эта красота тонет в бесхозяйственности и равнодушии.  
А многочисленные обращения к администрации Красноармейского района успеха не принесли. Там ответ один: нет средств, чтобы привести в порядок территорию». 
Жители Красноармейска поделились недавним визитом в соседнюю Астрахань, которая произвела на них, по их признанию, неизгладимое впечатление. «Какой прекрасный цвето-музыкальный фонтан создали астраханские умельцы и патриоты своего города на набережной. Как здесь следят за порядком! Какие замечательные концерты здесь проводятся, которые собирают массу любителей эстрадной и классической музыки. Неужели у нас нет ни капли любви к району, где мы живем, к городу, к стране? Ведь это же наше прошлое, настоящее и будущее, - горько констатируют красноармейцы. И задаются вопросом: «Почему средства для обустройства набережной находятся у администрации города Астрахани, а у нас постоянно нет денег. Даже на вывоз мусора…».

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