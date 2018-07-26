Волгоградские профсоюзы начали митинг против пенсионной реформы

Общество 26.07.2018 16:06
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26.07.2018 16:06
Сегодня профсоюзы Волгоградской области вышли на митинг против пенсионной реформы: акция началась в 16.00 на площади около театра «Царицынская опера», рядом с памятником Ленину в Краснооктябрьском районе. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", заявленная численность участников - 1,5 тысячи человек, однако, по примерным оценкам, участников акции почти наполовину меньше. Людей подвозили на автобусах, также участники приезжали на своих автомобилях. Некоторые держат в руках самодельные плакаты, содержание которых, по их словам, они придумали сами, например, "Пенсионный возраст - как горизонт, вроде видно, но не достигнешь". Митинг открылся выступлением председателя Волгоградского облсовпрофа Татьяны Гензе. Татьяна Гензе раскритиковала действия правительства РФ, потребовала отменить законопроект по увеличению пенсионного возраста. По ее словам, необходимо принять закон о повышении пенсий для нынешних пенсионеров, но не решать проблемы за счет будущих пенсионеров. А предпосылок для повышения возраста выхода на пенсию, заявила она, нет. «Этот вопрос нужно решать комплексно и сначала заняться проблемами, которые сегодня существуют: это недостаток рабочих мест, дискриминация женщин», - отметила она. Татьяна Гензе предложила принять обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допускать повышения пенсионного возраста.
Речь Татьяны Гензе и других руководителей отраслевых профсоюзов участники митинга поддерживают аплодисментами. На акции также замечены представители партий «Справедливая Россия» и ЛДПР. На митинге присутствует и один депутат областной думы – Дмитрий Калашников, руководитель фракции «СР» в областной думе, и.о. руководителя регионального отделения партии.
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