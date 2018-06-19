Бизнес и жители Волгограда бьются за правду в московских судах

Количество судебных разбирательств с участием волгоградских компаний и обычных жителей в судах Москвы и Московской области за последний год, как констатируют юристы, значительно увеличилось. С 2018 года в Москве заработало подразделение, обеспечивающее защиту прав волгоградских компаний и физических лиц, живущих в нашем регионе.













«По ряду причин отстаивать свои права по некоторым категориям споров истцы вынуждены именно в московских судах. Для граждан становится проблемным поиск юриста в Москве, а также вопрос ценообразования на юридические услуги, если приходится нанимать его там. Для бизнеса также становятся проблемой дополнительные расходы на командирование юристов по спорам, которые порой длятся годами. Кроме того, не всегда возможно дистанционно убедиться в компетентности привлекаемых в столице юридических фирм», - пояснил ИА «Высота 102» кандидат юридических наук, практикующий юрист Михаил Алексеев, пояснив, в каких случаях волгоградцы вынуждены искать защиту своих прав в Москве.

Первое – это договорная подсудность. В пункте письменных сделок в части договорной подсудности указываются либо Арбитражный суд города Москвы, либо Московской области. Чаще всего речь идет о кредитных договорах, где прямо указывается, что любые споры рассматриваются именно там. Учитывая, что большинство банков страны имеют юридический адрес в Москве, а также тот факт, что сильные юридические отделы расположены именно там, банки при подписании кредитных договоров указывают удобную им подсудность. Данный факт становится определяющим в судебных баталиях, клиенты банков из-за этого попадают в заведомо неудобное положение.

Второе - подсудность по месту нахождения ответчика. Не секрет, что ряд крупных строительных компаний и иных организаций, оказывающих услуги по подряду, зарегистрированы в столичных регионах. Именно поэтому ряд трудовых споров, а также споры по взысканию между организациями по оказанным услугам рассматриваются по месту нахождения в Москве. Очевидно, что у простых граждан и небольших компаний часто опускаются руки. Удаленная подсудность обрекает людей на несоразмерные расходы на судебные тяжбы.

И, наконец, если организация зарегистрирована в Москве или области, то дело о ее банкротстве будет рассматриваться в соответствующем Арбитражном суде столицы. Так, например, все бывшие сотрудники небезызвестной УК «Квартстрой» вынуждены ориентироваться на защиту своих прав в банкротной процедуре в Арбитражном суде города Москвы. Та же проблема возникла и у подрядчиков данной компании, а также ряда других строительных фирм, работавших в Волгограде. Многие московские строители, получавшие сверхприбыли в нашем городе, теперь проходят банкротные процедуры в столице, а дольщики вынуждены отстаивать свои права именно там. Не секрет, что при банкротстве застройщика конкурсные управляющие очень часто пытаются обжаловать сделки по купли-продаже квартир, что, безусловно, вызывает массовое возмущение у дольщиков.

Не стоит также забывать и о спорах между вкладчиками обанкротившихся банков и Агентством страхования вкладов, когда АСВ пытается отказывать в выплатах.

Для комплексного разрешения проблемы защиты прав волгоградцев в московских судах с января 2018 года местными правозащитниками и компанией «Национальный юридический центр» была разработана услуга по юридической защите прав земляков. Любой житель региона может обратиться в Волгоградский офис и получить правовую помощь работающих в Москве на постоянной основе юристов.

«Опыт и компетентность наших юристов позволяют говорить о высоком уровне правовой защиты прав граждан и бизнеса в Москве. Навыки и системный опыт привлеченных к работе юристов помогают эффективно отбиваться от хитрых правовых схем столичного бизнеса. Вместе с тем, вопросы цен на юридические услуги остаются в пределах волгоградских. Более того, привлечение к работе правозащитных организаций - узких специалистов в ряде вопросов из нашего региона позволяют предлагать некоторым пострадавшим и бесплатную правовую помощь», - подытожил Михаил Алексеев.

Для получения бесплатной консультации по вопросам защиты ваших прав в судах Москвы любой житель региона может обращаться по телефонам в Волгограде + 7 8442 501231 и Москве +7 (499) 520-99-37











