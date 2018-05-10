







Чувство глубокого разочарования испытал британский журналист Грэм Филлипс после того, как попал на улицу Ковентри в Волгограде. Корреспондент ИА «Высота 102» стал свидетелем того, как англичанин отчаянно и безуспешно искал табличку с указателем улицы, названной в честь британского города - побратима Волгограда. Грэм Филлипс - известный стрингер, сотрудник российских телеканалов Russia Today и «Звезда» находится в Волгограде с очень важной миссией - снимает большой репортаж об истории Волгограда и его жителях, которые совсем скоро будут принимать у себя в гостях сборную Англии по футболу (18 июня на «Волгоград Арене» состоится игра с Тунисом). Съемки видеоматериала об улице Ковентри являлись одним из пунктов его программы.













«Что за фигня!», - на чистом русском воскликнул Грэм, когда не нашел никаких обозначений названия улицы. «Я знаю, что через месяц сюда приедут футбольные фанаты, в том числе из Ковентри. Так грустно, что нет никаких знаков обозначения улицы». Съемочная группа ИА «Высота 102» была невольно вовлечена в процесс и также сделала попытку найти хоть что-нибудь, похожее на табличку, на непрезентабельных стенах жилых домов. Ничего. В глаза бросался только мусор на асфальте.













Как известно, английский город Ковентри, как и Сталинград, во время войны подвергся массированным бомбардировкам. В 1944 году между двумя городами были установлены побратимские отношения. Представители Ковентри не раз приезжали в Волгоград с официальными визитами. Депутаты Волгоградской гордумы даже как-то общались с коллегами из городского совета Ковентри в режиме видеосвязи. А в 2014 году глава Волгограда Андрей Косолапов и тогда еще его заместитель Ирина Карева отметились поездкой в Ковентри, само собой, за бюджетный счет. До этого, кстати, в течение 20 лет никто из официальных представителей Волгограда туда не рвался. После возвращения в родной город мэр Косолапов заявил, что поездка в Англию имела большое политическое значение с учетом сложных отношений между Европой и Россией. Кто бы сомневался. И, видимо, когда на повестке дня большая политика, никому нет дела до маленькой замусоренной улицы имени Ковентри в городе, мэром которого Андрей Косолапов пока еще является. Кстати, Лорд-мэр английского города-побратима Энтони Скиппер, приехав в начале февраля на берега Волги на празднование 75-й годовщиной Сталинградской Победы, выступил с инициативой открыть в самом центре Ковентри площадь Волгограда. И что-то подсказывает, что когда эта площадь появится, то там будет все в порядке - и с табличками, и с чистотой.