|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.02.2018 07:45
Борис Усик: Болгарские летчики люфтваффе сбили над Сталинградом 200 советских самолетов
"Комсомольская правда", 2 февраля. Автор Игорь Емельянов
Бывший директор музея-панорамы «Сталинградская битва» в канун 75-летия победы на Волге опроверг несколько мифов и привел новые удивительные факты о главном сражении Второй Мировой
БИСМАРКА СБИЛИ 20-ЛЕТНИЕ ДЕВЧОНКИ
- Вы работали над энциклопедией «Сталинградская битва». За пять лет, минувших с 70-летнего юбилея, изменились ли данные о потерях сторон в главной битве мировой истории?
- Мы впервые показываем потери союзников Германии. Приводим данные Института бундесвера в ФРГ, у которого есть информация о потерях союзников, которые мы не упоминали. По 2-й армии Венгрии, 3-й и 4-й армиям Румынии, 8-я итальянской армии. Это части и подразделения, сформированные из граждан государств, с которыми мы многие годы поддерживали нормальные экономические и даже дружественные отношения.
- Мы чего-то не знали о наших бывших друзьях в Европе?
- Летчики Болгарии в составе люфтваффе за период Сталинградской битвы сбили более 200 советских самолетов. Есть данные из немецкого журнала «Восточный фронт», издававшегося всю войну. Там публиковались документальные сводки — кто чем отличился в бою, кто ранен или убит, кто чем награжден. Особое внимание уделялось элите вооруженных сил Германии— пилотам люфтваффе.
- Кстати, самолет правнука Отто фон Бисмарка, первого канцлера Германии, был сбит именно в небе Сталинграда?
- Да, мы гордились тем, что наши зенитчики сбили правнука Бисмарка, лейтенанта люфтваффе. Его подбили на юге города. Он попал в плен, остался в живых. Известно, что его прадед завещал не ходить войной на Россию. Но правнук по молодости считал, что это просто прогулка.
Его сбили над Бекетовкой. Приземлившись на парашюте, он попросил показать, кто его сбил — ему показали расчет девушек-зенитчиц.
- В боях за Сталинград погибло много женщин?
- Первый страшный эпизод был 23 августа 1942 года. 14-й немецкий танковый корпус прорвался в район Тракторного завода. Девушек-зенитчиц не учили сражаться с танками. Зенитный 1077-й полк капитана Луки Даховника, стоявший на прикрытии Тракторного завода, был укомплектован женщинами. Они почти все погибли, но остановили немцев, потерявших более 80 танков за 2 дня.
Густав Антон фон Виттерсгейм, командир 14-го немецкого танкового корпуса, атаковавшего завод, увидел, что среди погибших только женщины в военной форме и рабочие в спецовках. Он потребовал встречи с командующим 6-й армией генерал-полковником Паулюсом. И просил не штурмовать город, поскольку там только гражданское население. За что был отстранен от должности.
Он на последнем этапе войны был командиром батальона фольксштурма и позже написал мемуары «Почему я не вошел в Сталинград».
- А правнук Бисмарка раскаивался в своем участии в Сталинградской авантюре?
- Седой, умиротворенный, в окружении старинных картин в своей роскошной квартире в Дрездене, он очень сожалел о том, что так мало изменилось в отношениях наших стран после того, как его подбили в Сталинграде. В том смысле, что его прадед фон Бисмарк, завещая своим потомкам не ходить на Россию, не внушил эту мысль достаточно четко. И он, сидя в своей красивой дрезденской квартире не мог понять, почему мы, пройдя такой тяжелый путь, понеся такие потери, не можем прийти к согласию.
- Наверное, не только представители благородных семей Германии, оказавшиеся в Сталинграде, потом горько сожалели об этом…
- Тут был 369-й пехотный полк из Хорватии. К ноябрю 1942-го в нем осталось лишь 187 солдат и сержантов и 4 офицера. Их помпезный штандарт хранится в музее панораме «Сталинградская битва». Хорваты вели себя очень развязно. За что и поплатились.
Тут был бельгийский легион добровольцев.
И было 47 лагерей для советских военнопленных и местных жителей на территории области в период Сталинградской битвы. Охрана их осуществлялась украинцами-бандеровцами. Комендатура города-Сталинграда прибыла с Полтавы и Харькова вместе с полковником Лемингом, который потом получил здесь генерала. 200 человек было в городской прокуратуре вместе с офицером-украинцем. Именно они старались поддерживать тот порядок и тот страх, который, как им казалось, должен быть среди тех, над кем они поставлены.
- Но и русские воевали против русских?
- Да, в Сталинграде было много хиви — помощников немцев из числа советских военнопленных. Но это были люди, замученные в степях без воды. Под палящим солнцем им предлагали: вот ступи за этот столбик - и ты будешь иметь воду, еду и нормальный сон. И многие на это пошли.
ПЛЕННЫХ БЫЛО 160 ТЫСЯЧ
- Почему так много погибло из 91 тысячи плененных?
- Принято считать, что пленных было 91 400 человек, в том числе 2 с половиной тысячи офицеров и 22 генерала и фельдмаршал Паулюс. Но всего мы пленили всего 160 тысяч человек. Умерло из них около 120 тысяч. Как можно было сохранить жизнь этим людям среди развалин, если больше половины из них были раненные или обмороженные? И эпидемии быстро убрали из жизни многих.
- В открытых источниках число плененных в Сталинграде немцев и союзников — 90 тысяч. Вы называете на 70 тысяч больше...
- В сводках Совинформбюро шла информация, что закончились боевые действия под Сталинградом и пленена группировка 91400 человек. И все последующие десятилетия все источники опирались на те сводки Совинформбюро. Но мы еще 30 тысяч взяли на Среднем Дону — Распопинская группировка. Дивизиями брали в плен румын — по 15-20 тысяч, выше и ниже Сталинграда. Когда все вместе складывается — получается 160 тысяч плененных.
- Но в буквальном смысле на полях сражений остались десятки, если не сотни тысяч не захороненных тел погибших с обеих сторон.
- После 2 февраля на территории Сталинградской области осталась группировка в составе 400 тысяч человек. Она занималась и захоронениями, в том числе. Разминированиями заводов, транспортных путей, чтобы там можно было возобновить работу. Тракторный завод через 3 месяца стал выпускать танки. 5 с половиной тысяч подбитых танков, бэтэров и другой бронетехники, машин и мотоциклов лежало на полях сражений — это надо было собрать и пустить на переплавку. Были трофейные батальоны — которые подтаскивали эту технику к железнодорожным путям. Но надо же было ее еще разминировать и привести в небоеготовное состояние.
- Данные о потерях до сих пор не точны?
- Информацию о потерях собирала группа генерала Генштаба Кривощеева— первая цифра в конце 1943 года определила потери в 1 126 426 человек. Но внизу мелким почерком было написано: без войск НКВД, корпусного района ПВО, народного ополчения. Мы сдержали немцев 10-й дивизией НКВД и народным ополчением, когда в городе не было ни одной стрелковой дивизии. Кроме двух батальонов учебных танков Тракторного завода. Это от первой бомбежки 23 августа - и до переправы первых полков 13-й гвардейской дивизии в ночь с 14 на 15 сентября. Когда переправилась дивизия Родимцева, за ней переправилась 95-я дивизия и 264-я.
Мы писали что не пустили немцев к Волге, но они вышли к Волге на участке в 11 километров. И река простреливалась полностью, и горела от взорванных нефтебаков.
ПОД ТРИБУНАЛ ПОШЛИ 1800 ЧЕЛОВЕК
- Приказ Сталина «Ни шагу назад» июля 1942 и заградотряды за спиной сталинградских частей — страх обеспечил победу?
- То, что остановили заградотрядами и штрафными ротами— миф. 28 июля был издан приказ Сталина №227. Он требовал создать в каждой дивизии и армии определенные роты и батальоны (батальон из офицеров — на фронт, в каждой армии — по 5 рот штрафных из рядовых и сержантов). 11 эпизодов остановки убегающих с поля битвы и 38 эпизодов поддержки этими подразделениями тех стрелковых полков и батальонов, которые сражались перед ними. Они видели, что части пере ними гибли — и входили в их расположение. Чтобы остановить наступление врага. Вооружение штрафных рот было таким же, как и стрелковых.
- То, что 10-я дивизия НКВД сдерживала отступление наших частей в Сталинграде — неправда?
- Неправда. Случаев массового дезертирства в наших частях не было. Бежавших на восток в результате Харьковского котла сейчас приписывают к оставившим позиции в Сталинграде.
Что такое охрана тыла нашей Сталинградской воюющей армии — это пограничные полки. Они сформированы были из тех, кто отступил от границы и частично из мобилизованных курсантов пограншкол. Они всех проверяли идущих на восток по дорогам. 1800 были задержаны и переданы трибуналу.
- Какой день в Сталинграде был критическим?
- Середина сентября и 22 декабря 1942 года. Попытка деблокирование Паулюса силами 11 немецких дивизий, в том числе 3 танковых. У Паулюса в котле было 400 танков с заправкой на 40 километров. Но ему не дали разрешения на контр-прорыв. В колонне навстречу 6-й армии шли 3 тысячи автомобилей с горючим, продуктами, теплыми вещами.
Наши исторические описания всегда бравировали тем, что подошедшая 2-я гвардейская армия Малиновского все остановила. Но они подошли тогда, когда немцы уже были остановлены. Там 4 курсантских полка, полностью погибли. И когда подошел Малиновский, немцы уже ввели все резервы, которые было можно.
И «тигров» там не было - батальон был на подходе, но не успел разгрузиться с платформ перед Котельниково. Эти 36 танков уже бы ничего не изменили.
ХРУЩЕВ И ТИМОШЕНКО ОШИБЛИСЬ С ОЦЕНКОЙ
- Почему не эвакуировали население Сталинграда — из 400 тысяч вывезли лишь около 100 тысяч
- 410 тысяч сталинградцев было в городе плюс 150 тысяч бежавших с Запада. Сложно шел процесс эвакуации. Ведомства не были готовы. Пропускная способность паромов на Волге определяла пропуск скота крупного рогатого — 200 тысяч голов в сутки. Их надо было переправить — за каждым этим быком и коровой тысячи банок тушенки доля фронта.
А многие люди не хотели эвакуироваться — его брат, отец, дед — в ополчении. И он не хотел покидать Сталинград.
Немцы появились очень быстро. Это ошибка в первую очередь Хрущева и Тимошенко, которые возглавляли фронт, проигравший сражение под Харьковом. Тимошенко смог убедить Сталина, что они исправят положение. Когда немцы начали движение в районе Белой Калитвы - а это чуть больше 100 километров от Сталинграда, в нем шла спокойная мирная жизнь. Работали магазины, детсады, кинотеатры. Никто не ждал такого броска.
- В день бомбежки 23 августа погибло 71 тысяча жителей?
- Цифра примерная, из книги Татьяны Павловой, работавшей в архивах. К моменту завершения битвы, 2 февраля в городе осталось около 30 тысяч жителей.
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|Газетный киоск
|02.02.2018 12:29
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 11:40
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