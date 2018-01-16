



Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается», анализируется. Но, как журналист, который работал и в федеральных СМИ, имею право сказать, что придумывать и додумывать – это не в правилах имнформационных, работающих со словом «сегодня» СМИ, претендующих на солидность или авторитетность.

Вот новость последних дней – включение президентом России Владимиром Путиным губернатора Волгоградской области в кадровый резерв главы государства. Данный факт – лишнее подтверждение тому, что президент России доверяет Андрею Бочарову и поддерживает его. Однако даже из этой «доброй» вести из Кремля некоторые местные интернет-сайты, «заряженные» оппонентами главы региона, в очередной раз постарались сделать «сенсацию», прогнозируя, мол, на этот-то раз глава региона уж точно покинет Волгоградскую область. А ведь достаточно обратиться к словарю, чтобы вспомнить, что в кадровый резерв включаются работники, «потенциально способные к руководящей деятельности, отвечающие требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга, а также подвергшиеся отбору и прошедшие систематическую целевую квалификационную подготовку». Другими словами, включение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в кадровый резерв – это подтверждение его профессиональных качеств, а также его способности к выполнению более ответственных задач, и, конечно же, полная поддержка главы государства. Но у претендующих на роль «независимых » СМИ интернет-сайтов другая трактовка этого события. В данном факте они увидели «сигнал» на переход губернатора Волгоградской области на другую работу.

Вообще, анализируя работу региональных изданий после назначения, а затем избрания Бочарова губернатором Волгоградской области, нетрудно заметить, как периодически в информационное пространство вбрасывали слухи о предстоящей отставке главы региона. Причем количество этих домыслов, на мой взгляд, уже переполнило список «уток», посвященных в свое время экс-губернатору Волгоградской области Николаю Максюте, которого, наверное, раз тридцать отправляли в отставку. Правда, что касается Бочарова, то тут фантазия доморощенных политологов, видимо, с подачи «кукловодов», не знает предела. Куда только не пристраивали главу региона – и в Крым, и в Госдуму, и в министерства, прочили ему и пост полпреда президента, при этом всегда ссылались на «достоверные» и «проверенные» источники. Одним из первых «агрегаторов» таких «новостей» еще в 2015 году был известный в волгоградских кругах журналист Серенко, «дезу» от которого подхватили и растиражировали некоторые волгоградские сайты. Но скоро будет четыре года, как Андрей Бочаров занимает свой пост, а на очередные информационные слухи о его скором уходе после таких провалов «инсайдеров» уже мало кто реагирует.

Видимо, поэтому в минувшем году «сенсаций» о предстоящей отставке Андрея Бочарова заметно поубавилось. Скорее всего, заказчики нападок на губернатора поменяли тактику. Ведь факты, что там говорить, упрямая вещь, а они говорят об обратном – о полной поддержке губернатора Волгоградской области правительством и президентом России, которое выражается в том числе и во внимании к региону. Давайте вспомним, сколько раз за время руководства регионом Андреем Бочаровым Волгоград посещали первые лица страны – президент России, председатель правительства, руководители федеральных министерств и ведомств. Мы насчитали более 50 визитов статусных лиц. Владимир Путин проводил в Волгограде Госсовет в августе 2016 года, Дмитрий Медведев дважды посещал город-герой за последние неполных четыре года. Приезжали в Волгоград и вице-премьеры правительства РФ Игорь Шувалов и Дмитрий Рогозин. Частый гость в Волгограде – председатель Госдумы Вячеслав Володин, а министр транспорта РФ был в городе на Волге трижды. И это не говоря о министре природных ресурсов Сергее Донском, главе МЧС Владимире Пучкове, министре строительства Михаиле Мене и других. Причем речь идет не столько о визитах первых лиц к юбилейным датам, сколько о рабочих поездках. Такого в новейшей истории Волгоградской области не было не при одном губернаторе, этого никто не будет отрицать. Самый главный плюс от тесных контактов региона с федеральным центром – область получает ощутимую поддержку, включая и финансовую, из Москвы на реализацию крупных проектов.

Видимо, организаторы «атак» на Бочарова поняли, что отрицать очевидное – бессмысленно. И перешли к другим методам – создание негативного информационного фона в интернет-изданиях, где, извините, не считают зазорным «упасть ниже плинтуса» и обсуждать внешность человека, например, поправился он или похудел. Причем за такими сайтами, публикациями стоят люди, имеющие проблемы с весом. Но главная их цель – бросить тень на губернатора, показать, что, мол, якобы Бочаров уже не тот, он не справляется, а значит, судя по их логике, надо менять губернатора. При этом во всех публикациях, направленных против Андрея Бочарова, просматривается потешная псевдоаналитика, похожая на эксцесс обиженного мальчика, у которого забрали игрушку.

Могу предположить, что появление плаката, который держали в зале на пресс-конференции Владимира Путина «Коррупция – Волгоград» в декабре прошлого года - это одно из звеньев той самой цепи, которую пытаются сплести враги Бочарова, заболевшие патологической ненавистью. Могу сказать, что журналистку Галину Гунькину после той самой пресс-конференции, которая держала в руках этот плакат, лично приглашал на встречу в редакцию, чтобы поговорить о том, что, судя по всему, ее очень волнует – о коррупции. Однако она не пришла. А тогда мне подумалось вот о чем: почему же мы не видели подобных плакатов на пресс-конференциях руководителей государства, когда Волгоградскую область разваливали бывшие губернаторы Бровко и Боженов. Неужели тогда в регионе не было коррупции? А задавал вопрос про Боженова Владимиру Путину на форуме ОНФ в 2014 году, напомню, Александр Осипов, бывший гендиректор «Высоты 102». К чему все это? Может быть, тогда для такого заявления надо было проявить смелость, а сегодня ведь так легко плыть вместе по течению волны критики, которую организовали в адрес губернатора. Так, может, это происходит как раз потому, что Бочаров, когда его назначил Владимир Путин и.о. губернатора Волгоградской области в 2014 году, одной из первых своих главных задач объявил борьбу с коррупцией? Как ни странно, при этом наступление на коррупцию записывают в «минус» Бочарову, мол, так как Волгоград лидирует по количеству коррупционных преступлений. При этом забывая о том, что у палки - два конца. А ведь именно благодаря губернатору в регионе были вскрыты десятки коррупционных преступлений, продолжается и сегодня очищение властных структур от мздоимцев и взяточников.

Около четверти века назад меня перевели в Волгоград собкором ТАСС после работы в других регионах России, и город на Волге стал родным и для меня, и для моих близких. Поэтому считаю, что тоже имею возможность сравнивать, что было много лет назад, что – несколько лет назад и что есть сейчас. Вспомним дороги, которые водители кляли на чем свет. И было, за что. Казалось, этот бич останется вечной и позорной проблемой для нашего города, дороги которого максимум что видели – этот набивший всем оскомину ямочный и по сути бестолковый ремонт. Тогда, казалось, невозможно было представить, что в Волгограде, наконец, достроят тоннель на Тулака, отремонтируют самые длинные городские магистрали – первую, вторую и третью продольную, мало того, исполнят, казалось бы, несбыточную мечту волгоградцев и возведут нулевую продольную. Кто мог поверить, что, наконец, начнут капитально ремонтировать и дороги в глубинке? Разве мечтали мы, что наши дворы начнут обустраивать: устанавливать новые детские и спортивные площадки, а внутридворовые дороги - избавлять от ям и колдобин? Сегодня же проекты по благоустройству стартовали и в районных центрах и в сельских поселениях. Изменился и Волгоград. В городе-героя появились новые парки, скверы, открылся новый музей, реконструируется долгие годы не работавший ГДЮЦ, заработали современные фонтаны, на улицы вышли комфортабельные автобусы. Это вижу не только я, но и жители Волгограда и области, у которых, конечно, остаются вопросы и к региональным, и к муниципальным властям. Но подобных изменений не было в регионе долгие годы. А мне довелось наблюдать за работой четырех губернаторов, двоих из которых – Анатолия Бровко и Сергея Боженова, «подсунул» жителям области нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев, будучи президентом России. Поэтому имею возможность сравнить. Причем с учетом тех событий, которые происходили в стране в конце 90-х годов, в начале 2000-тысячных.

Когда в 2014 году произошла стремительная отставка Сергея Боженова, полностью дискредитировавшего себя в глазах жителей области, и его почти такое же стремительное бегство из региона, исполняющим обязанности главы региона президентом Владимиром Путиным был назначен Герой России Андрей Бочаров. Сейчас, по прошествии почти четырех лет, можно сказать, что Бочаров был направлен на «расстрельную» должность. Почему? В регионе, чего скрывать, царили целые кланы из представителей власти и криминала, которые, как спрут, мешали развитию области и выжимали последние соки из экономики и бюджета субъекта. Сейчас можно сказать и о другом – в области срывался план подготовки Волгограда к ЧМ-2018 году: по сути, ничего не было сделано. Переломить ситуацию предстояло и.о. губернатора Андрею Бочарову. Давайте вспомним: в отличие от своих предшественников – Бровко, Боженова - Андрей Бочаров не стал махать шашкой и не устроил кардинальных кадровых революций. Бочарова, между тем, упрекали за отсутствие своей команды. Однако тот неоднократно заявлял, что даст возможность поработать каждому и проявить себя. И остался верен своему слову. Хотя ведь сначала многие, кому Бочаров предлагал возглавить то или иное ведомство, отказывались от этого, опасаясь быть втянутыми в криминально-властные схемы, которые в них правили. Да, в ходе работы он принимал кадровые решения и прощался с некоторыми подчиненными, но для этого всегда были поводы, и весьма серьезные. Например, его бывший зам Василий Галушкин лишился должности после скандала, связанного с нелегальной продажей металлолома с демонтированного Центрального стадиона. Бывший председатель комитета культуры Волгоградской области Виктор Гепфнер остался без работы, когда выяснилось, что между зарплатами рядовых работников культуры и руководителей учреждений существует огромная пропасть. Так, если некоторые сотрудники получали по 7-8 тысяч рублей в месяц, то директора некоторых театров – по 1 миллиону рублей! Отставки продолжаются и сейчас. Последняя – увольнение заместителя губернатора Александра Беляева. Андрей Бочаров никогда не скрывал, что не приемлет круговой поруки, которая уже давно, как плесень, проникла во многие сферы жизни волгоградцев. И при этом губернатор, столкнувшись с огромными проблемами, которые были уже к тому времени накоплены в регионе, никогда не пытался ни на кого перекладывать вину. Во всяком случае публично он об этом не высказывался.

Ну а теперь давайте более детально посмотрим, какое «наследство» ему досталось. Самым болезненным вопросом, конечно, была ситуация в промышленности, и в частности, на «Химпроме». Да, сейчас многие критикуют Бочарова за то, что тогда, когда пришел в регион, пообещал спасти предприятие. Но давайте вспомним: ситуация на «Химпроме», которая стала развиваться в негативном ключе в конце 90-х после изменения формы собственности, к моменту прихода Бочарова в регион перешла уже в конечную стадию. При этом это происходило на глазах предшественников Бочарова, которые палец о палец не ударили для спасения градообразующего предприятия. А ведь повлиять на эту ситуацию, а также на тогдашних собственников завода они вполне могли. Но предпочитали заниматься другими делами.

Тем не менее, став губернатором, Бочарову удалось убедить представителей федеральных структур в необходимости консервации мощностей и сохранения части коллектива специалистов, при этом параллельно был начат поиск инвесторов для организации других, смежных производств.

Сегодня даже за рубежом знают о проблемах другого нашего предприятия – «Красного Октября». И тут не обошлось без тех, кто злорадно пытался и пытается разыграть карту губернатора как виновника существующих проблем предприятия. А ведь Дмитрий Герасименко, нынешний собственник завода, появился в регионе в 2011 году, и уже почти сразу стало ясно, что новый владелец не намерен развивать производство, а заточен лишь на вывод активов. Мало того, за убежавшим сегодня на Кипр от уголовного преследования хозяином «Красного Октября» «торчат уши» того самого «Ростеха», по инициативе которого закрылся «Химпром». Вот бы с кого спросить за то, что произошло с заводом, который оказался в руках «проходимца» с украинской дороги. Чтобы не допустить, чтобы ситуация на «Красном» дошла до ручки и дело не закончилось закрытием предприятия и потерей работы нескольких тысяч человек, именно Андрей Бочаров добился вынесения этого вопроса на федеральный уровень. Теперь, мы знаем, налоговики добиваются банкротства «Красного Октября». Параллельно этой цели пытался добиться и собственник предприятия руками швейцарской компании, которая за ним стоит. Надо ли говорить о том, что, если бы это удалось сделать Герасименко, государству от «Красного Октября» достались рожки да ножки. После банкротства завода, по нашей информации, могут быть рассмотрены варианты сохранения металлургического комбината для Волгоградской области, для страны в одной из форм собственности – или государственно-частного партнерства, или в форме народного предприятия. При этом недруги губернатора Волгоградской области на фоне событий, разворачивающихся вокруг завода, приписывают ему едва ли не попытку «захвата» завода в свои руки. А то, что стратегическое предприятие долгие годы находилось в зоне влияния украинских олигархов, видимо, этих недоброжелателей совсем не волнует.

Пытались сделать крайним Бочарова и в ситуации с тракторным заводом, припомнив его обещания помочь в обеспечении заказами предприятия. Но обещания не были пустыми, как кому-то очень хотелось. Кстати, в ближайшее время волгоградский завод получит новый оборонзаказ на несколько миллиардов рублей. Соответствующая договоренность была достигнута с участием депутата Госдумы Владимира Шаманова, бывшего главкома ВДВ.

Вообще, как журналист, как человек, который знает многих и бывших, и нынешних членов так называемой политической элиты, с интересом замечаю: сегодня у Андрея Бочарова есть как и немало врагов, так и тех, кто открыто поддерживает его начинания. Причем последних больше в основном среди простых людей, которым, как говорится, нечего терять. А вот у тех, кто долгие годы жил нечестными заработками, прикрываясь депутатскими значками и высокими должностями в региональных органах исполнительной власти, кто разделил наш город, область на так называемые сферы влияния, понятно, персона Бочарова вызывает неописуемую ненависть. На форуме нашего издания, который задумывался как дискуссионная площадка, как обмен мнениями, в споре – хороший или плохой Бочаров – дело зачастую доходит до оскорблений, которые мы, согласно закону, удаляем независимо от того, кого они касаются. Причем не сдержанны в выражениях именно противники Бочарова. Я думаю, потому что у них не хватает аргументов, чтобы отстоять свою точку зрения. Вот и скрываются за анонимными никами – ведь так легче всего наплевать и знать, что тебе за это не придется отвечать. Могу сказать, что некоторые из моих знакомых, весьма уважаемых людей, академиков, тоже нелицеприятно высказывались о губернаторе, критикуя его отдельные шаги и решения. Мы приглашали их в студию «Высоты 102», чтобы подискутировать, чтобы публично оценить те или иные действия главы, их последствия, тем более, что я с чем-то был согласен, с чем-то нет. Никто не пришел. Потом со всех сторон нашу редакцию «атаковали» люди, которые чего только не рассказывали о Бочарове, и предлагали опубликовать словесный «компромат» на нашем сайте. Мы никому не отказывали, только просили самую «малость» - документы, подтверждающие тот или иной факт «неприглядной» деятельности Бочарова. На этом все заканчивалось.

Какие же претензии выдвигают губернатору? Я даже не буду комментировать всякий бред, вроде «ушел в отпуск», а журналистам про это ничего не сообщил. Вот зато было чем заняться «независимым» СМИ, судя по заголовкам их публикаций: «Бочаров вернулся, или Сказка о потерянном герое», «Губернатор предупредил об уходе в отпуск и обещал не теряться».

Есть более серьезные темы: оптимизация в сфере медицины, преобразования в транспортной отрасли, в сфере ЖКХ. Но давайте судить здраво, эти тенденции происходят не только в нашей области, но и по всей России, и инициируют их отнюдь не на уровне регионов, и зачастую это является следствием сложной экономической ситуации в стране, вызванной санкциями из-за океана. Причем не все то, что происходит, можно назвать резко отрицательными тенденциями. Взять, например, ту же сфере пассажирских перевозок. Ну давайте вспомним, разве не мы с вами жаловались на разбитые маршрутки и бесшабашных водителей, которые поездку в «Газеле» превращали в «аттракцион страха»? Сегодня на улицах появились современные комфортабельные автобусы, и это, получается, опять не нравится? А что творилось в ЖКХ? Ведь ни для кого не секрет, что, когда рвались ржавые трубы, ремонтировали их с помощью… чопиков, которые лишь на время останавливали бесконечные течи. Сегодня прокладывают десятки километров новых труб на изношенных сетях, и это факт, с которым не поспоришь. В то же время именно при губернаторе Бочарове в Волгограде начался процесс возвращения «прихваченной» дельцами собственности муниципалитетам и государству. Достаточно вспомнить ЦУМ, Центральный и Ворошиловский рынки или, например, линии электропередач в Кировском районе Волгограда, которые каким-то чудесным образом оказались во владении частных лиц. Да что там говорить, если даже визитная карточка Волгограда – привокзальная площадь – и та была «прихватизирована» известным в городе кланом.

Бочарову выдвигается еще одна претензия – увеличение госдолга Волгоградской области, который на конец прошлого года составлял около 53 миллиардов рублей. Но, слушайте, если вы женитесь или выходите замуж за человека, у которого полно кредитов, то должны иметь в виду, что теперь вы тоже отвечаете по обязательствам супруга. Не секрет, Волгоградская область досталась Бочарову уже с «приданым» в виде миллиардных долгов. Причем в формировании этого «приданого» постарались предшественники губернатора Волгоградской области. Давайте обратимся к официальным данным министерства финансов РФ: активное наращивание госдолга началось после экс-губернатора Николая Максюты. Так, при Анатолии Бровко объем долга увеличился на 11 миллиардов, но самый высокий прирост этого показателя зафиксирован при Сергее Боженове – за 2,5 года при нем область добавила еще 22 миллиардов рублей. При Андрее Бочарове за четыре года госдолг увеличился на 16 миллиардов рублей. А теперь давайте постараемся вспомнить, куда же вкладывала кредиты Волгоградская область, например, при Анатолии Бровко, в чем именно, в каких инфраструктурных проектах, дорогах, мостах остались эти миллиарды? Да ни в каких. А то, что останется нам от периода руководства регионом Андреем Бочаровым, без преувеличения, можно потрогать руками. Не буду снова перечислять то, что появилось у нас в городе и в регионе, что, казалось, не будет у нас никогда.

Наверное, происходило это потому, что предшественники Бочарова, получив должность губернатора, не обременяли себя главным –не задумывались о развитии региона, а ставили себе личные задачи, которые, я уверен, они с лихвой выполнили и перевыполнили. При этом область все прочнее «цементировали» криминально-властные кланы, которые долгими годами чувствовали себя здесь вполне уютно и безопасно. Давайте вспомним, например, то, что творилось в Городищенском районе. Сегодня его бывшие руководители уже сидят. А депутаты Волгоградской гордумы Щур и Зверев, которых с их бывшими коллегами Литвиненко и Глазков, подозреваются, внимание, в организации преступного сообщества! И это сообщество обладало реальной властью, его члены руководили городом, влияли на его жизнь не год, и не два, а достаточное количество времени. И вряд ли они могли представить, что когда-нибудь им придется за все заплатить, в том числе – своей свободой. Но после прихода Бочарова в регион стало понятно, что неприкасаемых нет.

К сожалению, пока не все, кто «пилил» бюджет, кто наживался на муниципальных и государственных заказах, кто получал многомиллионные прибыли с теневых секторов, понесли ответственность. Мало того, они до сих пор пытаются сопротивляться, когда их отрывают от привычных «кормушек», и противостоять им становится все опаснее. Ведь речь идет об очень больших деньгах, которые они теряют на глазах. Я думаю, многим известны в Волгограде конкретные семьи и фамилии, с которыми связывают вполне определенные сферы не совсем «чистого» бизнеса. Это, например, маршрутные перевозки, рекламные щиты, уличная стационарная торговля. Долгие годы эти отрасли приносили огромные деньги их владельцам. Нужна была политическая воля, чтобы сделать общественным достоянием «изнанку» этого бизнеса: так, оказалось, что бюджет недополучал немалые средства от того, что чуть ли не половина рекламных конструкций была установлена незаконно, впрочем, как и уличные ларьки, где в ходу был исключительно черный нал. Понятно, почему владельцы теневого бизнеса подключили весь свой потенциал, чтобы попытаться оставить все, как было, как их устраивало многие годы и что помогло им стать миллиардерами. Противники Бочарова, надо признать, неслабы. Ведь зачастую нити от сложившихся в регионе полукриминальных кланов ведут за пределы региона – например, в Москву, в Ростов-на-Дону, где, кстати, работает немало наших «бывших» - кто имел здесь должности или погоны, но кто, уехав из региона, продолжал здесь «кормиться» за счет крышевания. Поэтому Бочаров для них, не побоюсь сказать, враг. И они будут делать, да и делают все, чтобы «сломать» губернатора, который, в отличие от его предшественников, не захотел вписываться в эту порочную систему. Навредить, организовать «коллективные» жалобы, «настучать», подставить и попытаться скомпроментировать – это сегодня их главные цели. Они через интернет-сайты, которые любят себя называть независимыми, занимаются созданием негативного общественного мнения. С многочисленными «утками» про губернатора и его семью я сталкивался не раз, в том числе, когда общаюсь с бывшими волгоградцами, которые сегодня работают в Москве. Например, недавно один из них прямо спросил меня, а правда ли, что жена Бочарова отвечает за медицинский и аптечный бизнес в регионе? В связи с этим я вспомнил «свистопляску», которая происходила вокруг членов семьи бывшего губернатора Николая Максюты, жену и детей которого народная молва все время «устраивала» на какие-то топовые должности в «Лукойле». Недавно с любопытством перечитал интервью, которое в свое время давал Максюта нашему изданию. Тогда он раскрыл тайну «головокружительной» карьеры своих родных, рассказав о своей дочери, которая на момент нашего общения работала заместителем начальника отдела по работе с персоналом в фирме «Трансгаз», а зять – заместителем директора по труду и заработной плате на нефтеперерабатывающем заводе, где он, кстати, начинал работать каменщиком. Мало похож был на олигарха и сын Максюты, который трудился в фирме, занимающейся программированием. А до этого он работал от ООН в Ираке – не самая лучшая доля для отпрысков губернаторов трудиться в нестабильной воюющей стране. Но судя по всему, у оппонентов нынешнего губернатора нет на вооружении новых идей.

На мой взгляд, люди, оторванные от госкормушки, бывшие чиновники-пенсионеры, криминал, те, кто сегодня противостоит губернатору, прекрасно понимают, что у них остается совсем немного времени до выборов президента, чтобы «утопить» Бочарова. Ведь не раз ему предлагали, как свидетельствует его окружение, «договориться». Но, если бы он это сделал, я сомневаюсь, что в области были запущены те процессы, которые сегодня все видят и которые сегодня реально преображают регион. Потому что коррупционная система и развитие – вещи несовместимые. Я убежден, выбор Владимира Путина в 2014 году, когда он назначил Бочарова и.о. губернатора, оказался верным. Да, наверное, Бочаров допускает какие-то ошибки, мы все люди, от этого никто не застрахован. Например, я, если бы меня спросил глава региона, задал ему вопрос по поводу некоторых его подчиненных, которые, если не вредят региону, то уж точно не приносят никакой пользы. Но никто не будет отрицать, что регион начал оживать. Вспомните, за что критиковали бывших руководителей области: да в первую очередь за длительный период стагнации региона, который откровенно называли «болотом» - мол, было столько возможностей что-то сделать, что-то построить, чем-то удивить, но никто не приложил к этому никаких усилий, все предпочитали вписаться в систему и плыть по течению. Но вот парадокс: как-только что-то стало меняться, появилось немало недовольных этими процессами. Так что лучше – делать новые красивые дороги или вернуться к опостылевшему ямочному ремонту? Ездить на убитых «Газелях» или на новых автобусах? Терпеть в центре города грязные пивнушки, торговые развалы или иметь возможность погулять в парке, посидеть на новых лавочках или прокатиться по велосипедным дорожкам? Я думаю, ответы на эти вопросы вполне очевидны.

Но нельзя недооценивать тех, для кого Бочаров – как кость в горле. Сегодня они ангажируют различного рода интернет-сайты, блогеров, чтобы попробовать– убрать Бочарова из региона, что даст им возможность сохранить свой статус-кво и вернуть утраченные позиции в теневом бизнесе или власти. Обратите внимание, кто сегодня выступает в роли так называемых критиков губернатора Волгоградской области – это оказавшиеся не у дел бывшие градоначальники, депутаты областной и Государственной дум, которых можно назвать «политическими трупами». Периодически кукловоды достают их из шкафов, вытряхивают с них пыль и пытаются придать нотки трагизма в их «пламенных» речах о том, как все плохо и что все пропало. При этом сами они предпочитают оставаться в тени и плести интриги, прячась в том числе или за федеральными должностями, или за «красными лампасами», подпитывая некоторые интернет-рупоры не только дезинформацией, но и материальными благами. И вот ведь что удивительно – делают это сегодня те сайты, которые еще недавно вовсю нахваливали того же Боженова и его «успехи» во время руководства регионом, а сегодня остались без бюджетного финансирования на медиа, урезанное в разы после прихода Бочарова.

Как журналист, посоветовал бы тем, кто претендует на определенные позиции в медийном пространстве, не увлекаться распространением слухов и интерпретацией фактов в «нужном» русле, и тем более – не скатываться до собственных доморощенных пустых комментариев, которые говорят лишь о непрофессионализме авторов. А возвращаясь к новости о включении Бочарова в кадровый резерв, хочу подчеркнуть, что, несомненно, всех из 143 человек, представляющих различные регионы России, попавших в этот список, может ожидать карьера на более ответственных постах – в этом и заключается смысл формирования перечня управленцев, хорошо зарекомендовавших себя на своем месте и имеющих перспективы проявить свои способности на другом. Но принять такие решения может лишь один человек – президент России Владимир Путин.



