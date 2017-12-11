Бассейн "Спартак" у стадиона "Волгоград Арена" передадут академии физической культуры









В настоящее время рассматривается вопрос о передаче бассейна "Спартак", расположенного у стадиона "Волгоград Арена", в хозяйственное ведение ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической культуры". Как сообщили ИА "Высота 102" в ФГУП "Спорт-Инжиниринг", передача объекта может состоятся после завершения капитального ремонта бассейна, который планируют полностью закончить во втором квартале 2018 года. Напомним, госкомпания "Спорт-Инжиниринг" летом 2016 года выкупила бассейн "Спартак" у волгоградских профсоюзов за 56 миллионов 334 тысячи рублей. В настоящее время на объекте идет капитальный ремонт. Первый этап работ выполняло ООО "Дизайн-Сервис" из Москвы, которое год назад выиграло открытый конкурс и подписало контракт. Его стоимость - более 131 миллиона рублей. По информации "Спорт-Инжиниринг", в бассейне произведен демонтаж всех внутренних инженерных систем и оборудования, разобраны перегородки, дверные проемы, полы, внутренние конструкции кровли. Демонтирована старая облицовка, штукатурка и гидроизоляция чаши бассейна, алюминиевые витражи. На данный момент уже установлены новые перегородки из кирпича, выполнена "черновая" отделка помещений, в частности, завершены штукатурные работы, устройство цементных стяжек, а также гидроизоляционные работы помещений и чаши бассейна. Выполнен монтаж трубопроводов и нового оборудования водоподготовки бассейна. У госкомпании, которая выступила заказчиком работ, претензий к подрядчику нет. "Все работы выполнялись подрядной организацией с надлежащим качеством и в установленные контрактом сроки", - сообщили информагентству в ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Первый этап ремонта завершился в июне этого года. Второй этап, который финиширует в следующем году, предусматривает монтаж всех внутренних инженерных систем и технологического оборудования, внутреннюю отделку помещений, чаши, трибун и вышек бассейна, а также кровельные и фасадные работы. Планируется также восстановление прилегающей эстакады и хозяйственно-бытовых сооружений на территории бассейна "Спартак".



