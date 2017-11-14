В Волгоградской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за 3 квартал 2017 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, так, величина прожиточного минимума на душу населения составила 9019 рублей, для трудоспособного населения – 9665 рублей, для пенсионеров – 7313 рублей, для детей – 9219 рублей. Для сравнения: величина прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2017 года составляла 9464 рубля, для трудоспособного населения – 10146 рублей, для пенсионеров – 7670 рублей, для детей – 9664 рубля.

Справка. По данным Волгоградстата з а 10 месяцев 2017 года инфляция в Волгоградской области составила 2,0% (за 10 месяцев 2016 года – 4,0%, за 10 месяцев 2015 года – 11,3%).