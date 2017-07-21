







Волгоградский опорный технический университет – единственный вуз в регионе, который признан одним из лучших вузов страны за организацию деятельности органов студенческого самоуправления. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ, объединенный студенческий совет технического университета награжден дипломом Минобрнауки РФ и Российского студенческого центра «За лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления образовательных организаций». Таким дипломом отмечено всего 16 высших учебных заведений страны из 234 вузов – победителей конкурса Программ развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО). И тот факт, что ВолгГТУ попал в число лучших вузов – вполне закономерный.

Волгоградский технический университет неоднократно становился победителем конкурса ПРДСО. За период ее реализации в вузе – с 2012 по 2017 год на развитие студенческих организаций ВолгГТУ получил по этому гранту более 65 млн рублей, которые пошли на развитие материальной базы студенческих объединений (оборудование актового зала, спортивных сооружений, студенческого телевидения и т.п.), организацию мероприятий, участие студентов в различных молодежных форумах.

Созданный в 2002 году студенческий совет ВолгГТУ ведет работу по целому ряду направлений: наука и качество образования, гражданско-патриотическое и шефско-волонтерское, профориентационное; международное, культурно-массовое, спортивное, связи с общественностью; СМИ и реклама. А образовавшийся в 2012 году в университете объединенный совет обучающихся, консолидировал все общественные организации вуза.

Студенты Волгоградского опорного технического университета активно участвуют в социальных проектах, занимаясь волонтерской деятельностью, донорством, проводя субботники на территориях военных мемориалов, шефствуют над детьми-сиротами, детьми-инвалидами и ветеранами, проводят социологические опросы по различным проблемам вузовской жизни и т.д.

Одной из стратегических задач опорного университета является развитие системы студенческого самоуправления, системы воспитательной деятельности, направленной на формирование ценностей здорового образа жизни, патриотизма, развитой гражданской позиции, программ поддержки творческой, образовательной, научной, общественной деятельности обучающихся. Волгоградский опорный технический университет четко следует намеченной стратегии. Учиться в ВолгГТУ – единственном опорном университете в регионе не только престижно, но и очень интересно. Здесь созданы все условия для раскрытия талантов и способностей студентов.