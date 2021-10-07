



Прокуратура добилась возврата в муниципальную собственность двух земельных участков в Светлоярском районе, которые были проданы по дешевке частникам. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения при отчуждении земельных участков были выявлены в ходе надзорной проверки исполнения требований земельного законодательства.

Установлено, что администрацией района в 2018 и 2020 года без проведения торгов за плату переданы два земельных участка в собственность гражданам, представившим документы о наличии на этих ранее арендованных ими земельных участках гаражей.

Указанные земельные участки площадью 1017 кв.м и 2608 кв.м, расположенные на территории Кировского сельского поселения, были проданы за 6 и 15 тысяч рублей при их кадастровой стоимости свыше 200 и 500 тысяч рублей соответственно.

Согласно действующему законодательству гражданин, владеющий земельным участком для ведения индивидуального жилищного строительства на праве аренды, вправе приобрести такой участок в собственность на возмездной основе без торгов только после окончания возведения основного строения (жилого дома).

С учетом того, что на земельных участках находились строения вспомогательного использования, их отчуждение без проведения торгов являлось незаконным. По искам прокуратуры суд признал вышеуказанные сделки недействительными.



