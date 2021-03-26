Общество

Больше зелени: в центре Волгограда нашли место для японского сада и французского парка

Общество 26.03.2021 10:36
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26.03.2021 10:36


Концепция благоустройства парковой территории, включающей Комсомольский и Городской сады в центре Волгограда, дорабатывается с учетом пожеланий горожан. Как сообщили ИА "Высота 102" в Центре "ВЯЗ", специалисты которого разработали решения по ландшафтному дизайну для благоустройства Комсомольского сада, учтены запросы волгоградцев по увеличению зеленого массива парка.
Концепция предполагает обустройство вдоль улицы Коммунистической аллеи французских парков, которая приведет посетителей к японскому саду и зданию пожарной каланчи. Еще одной особенностью обновленного парка в центре Волгограда может стать японский сад. Его планируется расположить на пересечении улицы Коммунистической и улицы Володарского.
Напомним, о концепции благоустройства парка ранее уже сообщалось. Планируется, что Комсомольский сад будет представлять собой прогулочную зону с зелеными аллеями, местами для тихого отдыха и посиделок с семьей. Особое внимание уделено озеленению: к существующим в саду деревьям планируется высадить дополнительные растения. Важнейшей задачей архитекторов было сохранить и подчеркнуть историческую составляющую в концепции обновления пространства: подземный бункер, столбы с отпечатками от пуль после Сталинградской битвы, мемориальные зоны. Все ранее установленные памятники будут приведены в порядок и останутся на прежних местах, при этом их планируется интегрировать в современную парковую инфраструктуру.
Принято решение о переносе летней сцены в театральный сквер, который будет расположен рядом со зданием Нового экспериментального театра. Прогуливаясь по современному общественному пространству в сторону улицы 10-й Дивизии НКВД, посетители парка выйдут прямо к летней сцене с открытым амфитеатром.
Развлекательную зону планируют расположить в Городском саду. Напротив бывшей гостиницы "Октябрьская" урбанисты предлагают оборудовать территорию для детей с современными игровыми элементами, веревочным городком и развлечениями. Спортивная инфраструктура разместится в глубине парка. В нее включены скейт-парк, площадки для йоги, воркаута и занятий кроссфитом. Неподалеку от этого места будут созданы специальные зоны с оборудованными местами для подзарядки телефонов и точками Wi-Fi. По улице Ленина планируется создать водную аллею, которая приведет посетителей к пруду с навесом, где в жаркие часы можно насладиться тенью и прохладой.

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