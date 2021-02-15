Амфитеатров много не бывает: Комсомольский сад Волгограда ожидает переделка

Общество 15.02.2021 15:31
0
15.02.2021 15:31
Летнюю сцену с амфитеатром предлагают построить в Комсомольском саду архитекторы Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в Центре компетенций по вопросам городской среды «ВЯЗ», новая площадка может появиться в парковой зоне рядом со зданием Нового экспериментального театра.
При разработке концепции благоустройства парка урбанисты обратили внимание на то, что на данной территории в теплое время года часто проводятся развлекательные мероприятия.
Архитекторы предлагают перенести уже существующую летнюю сцену в театральный сквер. Прогуливаясь по саду в сторону улицы 10-й Дивизии НКВД, горожане будут выходить к летней сцене с открытым амфитеатром. Он будет расположен полукругом, чтобы зрители могли наблюдать за мероприятием с разных ракурсов. Поблизости планируется установить фонтан, окруженный несколькими водоемами.
Также возле бункера Сталинградского комитета обороны предполагается открыть экспозицию под открытым небом, посвященную сражению на Волге 1942-1943 годов.
Напомним, еще один амфитеатр на 2300 мест скоро появится на нижней террасе Центральной набережной. Сооружение, от которого берет свое начало возводимая пешеходная эстакада, должны достроить к концу текущего года. Еще одна трехъярусная площадка в прошлом году появилась в Александровском сквере возле строящегося храма.
Ранее сообщалось, что в Комсомольском саду вдоль улицы Коммунистической архитекторы предложили создать аллею французских парков и японский сад.
Реклама
В «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» запустили скоростную справочную службу15.02.2021 16:31
Общество 15.02.2021 16:31
Из Китая с любовью: «Алиэкспресс» выделил 1 млн рублей на деревянные игрушки из Волгограда15.02.2021 16:16
Общество 15.02.2021 16:16
Губернатора Волгоградской области познакомили с новым судебным приставом из Оренбурга15.02.2021 14:37
Общество 15.02.2021 14:37
Волжский впервые обогнал Волгоград по количеству заразившихся коронавирусом15.02.2021 13:27
Общество 15.02.2021 13:27
В Волгограде оштрафовали вернувшегося из-за границы депутата Шарифова15.02.2021 13:26
Общество 15.02.2021 13:26
В Волгограде снесут капитальные гаражи15.02.2021 12:57
Общество 15.02.2021 12:57
Волгоградская область серьезно готовится к погодному апокалипсису15.02.2021 11:43
Общество 15.02.2021 11:43
Партию сомнительных духов изъяли из магазина косметики в Волгограде15.02.2021 11:00
Общество 15.02.2021 11:00
Волгоградская область упала в рейтинге качества жизни15.02.2021 09:09
Общество 15.02.2021 09:09
Профилактика зимнего травматизма: советы страховых представителей ООО « Капитал МС»15.02.2021 08:18
Общество 15.02.2021 08:18
Берегитесь: невидимой ледяной коркой покрываются дороги Волгоградской области15.02.2021 08:02
Общество 15.02.2021 08:02
В Волжском с аншлагом открылась выставка первоцветов14.02.2021 17:18
Общество 14.02.2021 17:18
«Каждый день, с утра до ночи, круглосуточно»: волгоградцы – о любви в своей жизни (ОПРОС)14.02.2021 17:02
Общество 14.02.2021 17:02
Упавшему в яму волгоградцу компенсируют ущерб за сломанную ногу14.02.2021 16:26
Общество 14.02.2021 16:26
Как Мишустин приказал: в Волгограде начали сокращать федеральных служащих14.02.2021 13:40
Общество 14.02.2021 13:40
Реклама