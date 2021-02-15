Амфитеатров много не бывает: Комсомольский сад Волгограда ожидает переделка





Летнюю сцену с амфитеатром предлагают построить в Комсомольском саду архитекторы Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в Центре компетенций по вопросам городской среды «ВЯЗ», новая площадка может появиться в парковой зоне рядом со зданием Нового экспериментального театра.

При разработке концепции благоустройства парка урбанисты обратили внимание на то, что на данной территории в теплое время года часто проводятся развлекательные мероприятия.

Архитекторы предлагают перенести уже существующую летнюю сцену в театральный сквер. Прогуливаясь по саду в сторону улицы 10-й Дивизии НКВД, горожане будут выходить к летней сцене с открытым амфитеатром. Он будет расположен полукругом, чтобы зрители могли наблюдать за мероприятием с разных ракурсов. Поблизости планируется установить фонтан, окруженный несколькими водоемами.





Также возле бункера Сталинградского комитета обороны предполагается открыть экспозицию под открытым небом, посвященную сражению на Волге 1942-1943 годов.





Напомним, еще один амфитеатр на 2300 мест скоро появится на нижней террасе Центральной набережной. Сооружение, от которого берет свое начало возводимая пешеходная эстакада, должны достроить к концу текущего года. Еще одна трехъярусная площадка в прошлом году появилась в Александровском сквере возле строящегося храма.

Ранее сообщалось, что в Комсомольском саду вдоль улицы Коммунистической архитекторы предложили создать аллею французских парков и японский сад.



