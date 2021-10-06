Мэрия Волгограда объявила о запуске котельных

Общество 06.10.2021 17:57
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06.10.2021 17:57
Все сезонные котельные в Волгограде запустят рано утром в четверг 7 октября. Тепло поэтапно поступит во все дома до конца недели, 10 октября, сообщили в администрации города. Если к понедельнику батареи в квартирах все еще будут холодными, жильцам нужно звонить в свою управляющую компанию – специалисты должны оперативно отрегулировать внутридомовую систему.
Все социальные объекты и более 5200 жилых домов Волгограда полностью готовы к приему теплоносителя. Прошло ремонт и подготовку тепловое хозяйство: проведены гидравлические испытания и замена слабых участков теплотрасс. На особом контроле администрации – своевременный запуск частных котельных.
Напомним, детские сады и медицинские стационары начали отапливать досрочно с 1 октября. Задачу досрочно начать отопительный сезон в Волгограде перед врио главы Волгограда поставил губернатор Андрей Бочаров, чтобы не допустить рост числа простудных заболеваний.
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