Газовики напоминают: угарный газ – тихий убийца





Отопительный сезон – период пиковых нагрузок на газораспределительные сети и газоиспользующее оборудование. Характерным для осенне-зимнего периода происшествием является отравление угарным газом, образующимся при работе газовых приборов. В первую очередь это касается газовых колонок, котлов и печей. Отравления происходят при нарушении естественной тяги или ее полном прекращении. Отравление угарным газом происходит незаметно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха.

Симптомы, проявляющиеся при небольших концентрациях, развиваются постепенно: появляется мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. При высокой концентрации угарного газа в помещении достаточно даже пары вдохов для смертельного отравления.

Необходимо обязательно помнить, что во время эксплуатации газовых приборов нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха, открыв форточку или поставив окно в «режим проветривания». Важно регулярно проверять дымоходы и вентиляционные каналы. Для этого надо обращаться к специализированным организациям, которые проводят обследование дымвентканалов, что позволяет заблаговременно найти и устранить нарушения.

Основными причинами трагических событий становятся: грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудования, использование изношенных газовых приборов, осуществление их самостоятельного монтажа или ремонта. При эксплуатации газовых колонок категорически запрещено отключать автоматику безопасности, что часто делается абонентами при плохой тяге. В результате угарный газ, не уходящий полностью в дымоход, может вызвать отравление. При использовании печного газового оборудования одной из основных причин отравления является закрытие шибера - маленькой заслонки в дымоходе, препятствующей выходу продуктов сгорания в трубу.

Особое внимание необходимо обратить на принудительную вентиляцию в ванной комнате и вытяжку на кухне!

Жилые дома проектируются в соответствии с определенными нормами воздухообмена для ванной, кухни и других помещений. В том случае, если проектом дома не предусмотрена установка принудительной вентиляции с подключением к электропитанию в вентканале, то ее монтаж запрещен, поскольку нарушается естественный воздухообмен в помещении, предусмотренный проектом.

Также опасно использовать вытяжку над газовой плитой! Одновременная работа газовой колонки и вытяжки даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале приводит к так называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего продукты сгорания начинают поступать в жилое помещение!

«Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» готовы выполнить работы по установке систем контроля загазованности в вашей квартире или жилом доме. Прибор газового контроля или система контроля загазованности – это система, которая, в случае опасности, подает звуковой сигнал с одновременным автоматическим отключением подачи газа. В комплект входит сигнализатор и быстродействующий запорный клапан. Данная система контроля загазованности обязательна в случаях, предусмотренных проектами на газификацию жилых помещений. Тем не менее, для того, чтобы обезопасить свое жилище, сигнализатор может быть установлен и по собственной инициативе жильца.

Также напоминаем о необходимости заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования.

Телефон аварийной газовой службы 04 или 104 с мобильного.

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