В Волгограде жителей пятиэтажки накрыл коммунальный мрак

Общество 05.10.2021 16:09
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05.10.2021 16:09
Пятиэтажку в Кировском районе Волгограда 15 часов назад обесточили из-за коммунальной аварии. Как сообщили ИА "Высота 102" жители шестиподъездного многоквартирного дома №82 по улице Одоевского, до сих пор жильцы 90 квартир сидят без света, а когда включат электричество людям не говорят. "Свет отключили еще ночью. Не работают холодильники, невозможно включить обогреватели, ничего не работает. Трудно тем, кто на удаленке. А у нас есть такие. Куда только не звонили. Одни говорят, что подвал затоплен. Потом выяснилось, что в подвале все хорошо, а света нет, потому что тепловые сети работают. Что произошло, кто работает и, главное, когда нам дадут свет, непонятно", - недоумевают жильцы.
В "Концессии теплоснабжения" пояснили, что в подвале жилого дома по ул. Одоевского на тепловой сети произошло технологическое нарушение. "Для предотвращения выхода из строя щитовой было приостановлено электроснабжение данного дома. В настоящий момент концессии совместно с управляющей компанией определяют причины возникновения нарушения", - сообщили в концессиях.
В управляющей компании уточнили, что работы в доме №82 по улице Одоевского ведутся, но когда включат свет, ответить затруднились.
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