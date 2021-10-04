Прокуратура заставила власти ликвидировать свалку в Волгограде

Общество 04.10.2021 15:16
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04.10.2021 15:16
В результате прокурорского вмешательства ликвидирована несанкционированная свалка в пойме реки Царица в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, информация о складировании в пойме строительных отходов появилась в Интернете.
Установлено, что решением Ворошиловского района суда по иску прокуратуры на департамент городского хозяйства администрации Волгограда и Ворошиловского района возложены обязанность по зачистки этой территории от мусора. Надзорной проверкой были выявлены факты непринятия службой судебных приставов мер на понуждение органа местного самоуправления исполнить решение суда. На этом основании главному судебному приставу региона и главе администрации Ворошиловского района были внесены представления. После этого свалку убрали.
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