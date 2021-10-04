Общество

Рабочие с газонокосилками выйдут на борьбу с камышом в Волгограде

Общество 04.10.2021 14:22
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04.10.2021 14:22


Работы по очистке территории от камыша пройдут в Тракторозаводском районе Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, по заказу МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района" предстоит очистить от зарослей этого растения склоны оврага по ул. Кристальная и ул. им. Собинова. Победителем электронного аукциона признан ИП Джусоев О.М. Стоимость контракта составляет 400,5 тысячи рублей. За эту сумму подрядчик скосит камыш ручным способом и при помощи газонокосилок, а потом вывезет его на специализированный полигон.

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