ВТБ размещает субординированные облигации в трех валютах





С 4 октября 2021 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Инвесторам предлагаются выпуски, номинированные в трех валютах, с фиксированной и плавающей ставкой купона и купонным периодом 182 дня. По всем выпускам предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Размещение продлится до 20 декабря 2021 года включительно.

Предлагаемые к приобретению выпуски, номинированные в долларах США, имеют 5% годовых по фиксированному купону и SOFR + 4,5% годовых по плавающему (4,55% годовых на первый купонный период).

По выпускам, номинированным в евро, фиксированная ставка купона составляет 3,75% годовых, плавающая – Euribor 6m + 4,15% годовых (3,63% годовых на первый купонный период).

По облигациям в рублях РФ фиксированная ставка купона составляет 10% годовых, плавающая – КС + 3,75% годовых (10,5% годовых на первый купонный период).

Доходности по валютным выпускам включают в себя компенсацию налоговых последствий от возможной двукратной валютной переоценки номинальной стоимости при продаже/погашении облигаций. Все расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.

Член правления Дмитрий Пьянов отметил: «С начала 2021 года мы активно размещаем субординированные облигации, так как, с одной стороны, данный инструмент способствует усилению капитальной базы и обеспечивает банк долгосрочной ликвидностью, а с другой – предоставляет нашим клиентам надежный высоколиквидный инструмент для вложения их накоплений, обеспечивающий получение стабильного высокого дохода, в том числе в валюте. Значительный объем наших выпусков приобретается сторонними инвесторами, что ведет к существенному расширению клиентской базы».