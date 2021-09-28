



Жители северных районов Волгоградской области жалуются на холод в квартирах, а также в школах и детских садах. Как сообщает ИА «Высота 102», социальные сети районов «завалены» подобными сообщениями. «В детском саду ледник, 15 градусов», - пишет одна из мамочек в Урюпинском районе Волгоградской области. «Сколько можно мерзнуть, когда дадут тепло?», - возмущается житель Котово.

Однако пока лишь только власти Урюпинска назвали дату начала отопительного сезона – это 30 сентября 2021 года. Соответствующее постановление подписано в городской администрации. Другим повезло меньше. Так, в Котово еще продолжаются работы на котельной, где проводится полное техническое вооружение в связи с износом оборудования. А в Камышине и вовсе заявили, что будут принимать решение, исходя из действующих нормативов – то есть установления среднесуточной температуры воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. Не установлены конкретные сроки начала отопительного сезона и в Волгограде.

Напомним, ранее власти Волгоградской области заявляли о готовности начать отопительный сезон раньше обычного срока, исходя из ситуации. Между тем, до конца месяца синоптики прогнозируют ночные температуры от -1 до -5 градусов тепла в некоторых районах региона. Однако уже с 1 октября погода в Волгоградской области улучшится – установится ясная погода без осадков и воздух прогреется до 14-17 градусов.



