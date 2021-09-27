Общество

УК «Жемчужина»: стремимся к порядку и качеству

Общество 27.09.2021 10:51
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27.09.2021 10:51


Управляющие компании Волгограда продолжают наводить порядок на вверенных территориях. На почту редакции  «Высоты 102» пришел фотоотчет от УК «Жемчужина», в котором автор поясняет, что даже при отсутствии постоянного дворника и уборщицы, ООО УК «Жемчужина» не прекращает оказывать услуги по санитарному содержанию общего имущества собственников МКД. Выход в этом случае один – бригадный метод предоставления услуги. 
Например, многоквартирные дома №№ 3,5 по ул. Толбухина, №№ 2,4,6, ул.  Савкина, д. 2(общежитие) по ул. Колпинская, № 5 по ул. Клименко, № 10 по ул. 95 Гвардейская перешли в управление ООО УК «Жемчужина» совсем недавно и в неудовлетворительном состоянии.

После работы бригады санитарного обслуживания территория приобрела опрятный вид.
ООО УК «Жемчужина» проводит опиловку сухостойных деревьев по ул. Республиканская. 


Новый песок появился на детской площадке во дворе дома по ул. Шекснинская, д. 24 в Дзержинском районе.
ООО УК «Жемчужина» отметилось и в социальных сетях на странице известного блогера, после того как произвело замену канализационной трубы в многоквартирном доме по № 16 по ул. Прибалтийская. 

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