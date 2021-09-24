В Волгограде эвакуировали режимный корпус СИЗО-1

Общество 24.09.2021 16:16
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24.09.2021 16:16
Полная эвакуация из главного режимного корпуса СИЗО-1 всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных проведена сегодня в рамках пожарно-тактических учений региональных управлений МЧС и ФСИН. Как сообщили в УФСИН России по Волгоградской области, находящиеся в здании люди были выведены с личными вещами в прогулочные дворики.
Отмечается, что учения для следственно-арестованных прошли в условиях максимально приближенных к возможным реальным ситуациям. Отрабатывались навыки боевых действий по тушению условного пожара на режимном объекте, а также взаимодействие сотрудников УФСИН с подразделениями пожарной службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Сотрудники следственного изолятора и МЧС, как отметили в УФСИН, среагировали на вводные четко и слаженно.
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