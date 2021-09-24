В Волгограде эвакуировали режимный корпус СИЗО-1





Полная эвакуация из главного режимного корпуса СИЗО-1 всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных проведена сегодня в рамках пожарно-тактических учений региональных управлений МЧС и ФСИН. Как сообщили в УФСИН России по Волгоградской области, находящиеся в здании люди были выведены с личными вещами в прогулочные дворики.





Отмечается, что учения для следственно-арестованных прошли в условиях максимально приближенных к возможным реальным ситуациям. Отрабатывались навыки боевых действий по тушению условного пожара на режимном объекте, а также взаимодействие сотрудников УФСИН с подразделениями пожарной службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Сотрудники следственного изолятора и МЧС, как отметили в УФСИН, среагировали на вводные четко и слаженно.



