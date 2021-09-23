Водитель электротележки пострадал в ДТП в цеху под Волгоградом

Происшествия 23.09.2021 10:02
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23.09.2021 10:02
Столкновение двух электротележек произошло на предприятии в рабочем поселке Средняя Ахтуба, пострадал один человек. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 34-летний логист цеха не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающейся электротележки и совершил с ней столкновение. В результате водитель первой электротележки с травмами госпитализирован.
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