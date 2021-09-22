



Верующие собирают деньги для поддержки семьи священника, которая оказалась в больнице с коронавирусом. Как рассказали ИА «Высота 102» прихожане церкви иконы божией матери «Знамение», расположенной в станице Слащевской Кумылженского района Волгоградской области, отец Александр сейчас находится на лечении в Урюпинской ЦРБ. «У него 48% поражения легких, к счастью, не на ИВЛ. Матушка с четырьмя детьми, один из которых грудничок, лежат в детской больнице в Волгограде. Они и так жили трудно, а тут такая беда, семья осталась без средств к существованию. Поэтому мы решили помочь отцу Александру, кто чем может», - пояснили организаторы сбора средств. Прихожане предположили, что заразиться отец Александр мог только от своей многочисленной паствы.

Номер карты, куда можно направлять помощь, 5336 6902 7206 2060 - Александр Александрович Н.