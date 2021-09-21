Общество

Суд в Волгограде не разрешил досрочно открыть опечатанный из-за кальяна бар

Общество 21.09.2021 18:01
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21.09.2021 18:01


Центральный районный суд отказал владельцу бара «Brooklyn» в досрочном открытии заведения, опечатанного в начале сентября из-за нарушения антиковидных мер безопасности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, бар сможет открыться не ранее 01 октября. Первое постановление об административном приостановлении деятельности заведения на 30 суток было вынесено 01 сентября из-за того, что в баре курили кальян.
В заявлении о досрочном открытии владелец «Brooklyn», который по совместительству является боссом получившего дурную славу клуба «Gatsby», указал, что полное отбытие наказания приведет к прекращению деятельности заведения. Просьбу о досрочном открытии он также обосновал тем фактом, что на территории бара арендует площадь и работает еще одно юридическое лицо, тоже понесшее убытки. Бизнесмен написал и том, что выявленные нарушения антиковидных мер безопасности в настоящее время устранены. Однако судья остался непреклонен.
Напомним «Brooklyn» связан с владельцем бара «Gatsby», где в ночь с 4 на 5 сентября произошло нападение на диджея-иностранца из-за отказа поставить песню. Студент из Мозамбика попал в больницу с сотрясением головного мозга – музыканта ударили наполненной колбой кальяна. В понедельник, 6 сентября, босс заведений сообщил в своем Instagram, что берет паузу для «Gatsby».

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