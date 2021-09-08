Владелец бара, где избили диджея, лишился второго кафе в Волгограде

Общество 08.09.2021 14:40
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08.09.2021 14:40
Центральный районный суд Волгограда на 30 суток приостановил деятельность бара «Brooklyn» возле станции метротрама «Пионерская». Заведение опечатано из-за нарушения антикоронавирусных мер безопасности – в кафе курили кальян, сообщает ИА «Высота 102».
Решение суда было вынесено 1 сентября 2021 года и, согласно постановлению, подлежало немедленному исполнению. Однако заведение перестало принимать гостей лишь накануне, о чем скромно сообщило в своем аккаунте Instagram: «Сегодня Бруклин закрыт по техническим причинам». О том, какие именно «технические причины» мешают бару принимать гостей, руководство предпочло умолчать.
Между тем, «Brooklyn» принадлежит владельцу бара «Gatsby», где в ночь с 4 на 5 сентября произошло нападение на DJ Gee из-за отказа поставить песню. Студент из Мозамбика попал в больницу с сотрясением головного мозга – музыканта ударили наполненной колбой, опять-таки, кальяна. В понедельник босс заведений сообщил в своем Instagram, что берет паузу для «Gatsby». Теперь он на месяц лишился выручки от второго бара, впрочем, не озвучивая публике судебное решение.
Это уже четвертое за последнее время заведение в Волгограде, закрытое по решению суда из-за предоставления гостям услуг по курению кальяна. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами это запрещено из-за риска распространения COVID-19.
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