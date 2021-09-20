Происшествия 20.09.2021 13:10
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20.09.2021 13:10
В больницу с травами после ДТП в Дзержинском районе Волгограда доставлены 28-летний водитель ВАЗ-2107 и его 19-летний пассажир, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, напротив строения 137/175 по улице Ангарской водитель КАМАЗ при повороте не уступил дорогу ВАЗ-2107, который на полном ходу врезался в грузовик и буквально застрял под ним. На видеокадрах, снятых очевидцами, видно, как капот «семерка» полностью находится под кузовом самосвала. Водитель КАМАЗ не пострадал.
Видео: Павел Шемет / Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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