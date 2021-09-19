Общество 19.09.2021 08:10
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19.09.2021 08:10
Компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей взыскала 74-летняя инвалид 2-ой группы с ООО «Волгоградский автобусный парк» за травмы после падения в автобусе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, женщина изначально требовала с перевозчика на 50 тысяч рублей больше, но Светлоярский районный суд удовлетворил ее требования частично. Тогда она обжаловала решение в апелляционной инстанции.
Суд установил, что женщина получила травму ноги 1 июля 2019 года. Водитель автобуса в Советском районе у торгового центра допустил резкое торможение, из-за чего пассажирка упала. С травмой пострадавшую госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №25, где она находилась до 22 июля. Пострадавшая пояснила, что в период лечения перенесла сложную операцию. Сейчас она ограничена в возможности передвигаться, обслуживать себя. Женщине требуется помощь посторонних лиц, в связи с чем она не может вести привычный для себя образ жизни.
В апелляционной инстанции представитель ООО «Волгоградский автобусный парк» оспорил законность и обоснованность судебного постановления, просил снизить сумму компенсации морального вреда в 10 раз - до 15 тысяч рублей. По мнению представителя перевозчика, взысканная судом сумма компенсации несоразмерна обстоятельствам и степени полученного истцом вреда здоровью. Однако суд оставил решение без изменения.
Отметим, что в августе текущего года 65-летняя женщина взыскала с ГУП «Волгоградавтотранс» компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей. В данном случае женщина не успела выйти из автобуса, когда водитель начал движение. В результате она получила тяжелую травму и сейчас передвигается в инвалидной коляске.
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