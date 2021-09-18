Заражаться коронавирусом в Волгоградской области стали еще реже





За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 339 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Это еще меньше, чем в предыдущие дни и даже недели. При этом ситуация с ежесуточной смертностью от коронавируса не улучшается. Так, за минувшие сутки в Волгоградской области еще 16 человек умерли от COVID-19, а в скорбном списке на сегодня уже 2573 человека.



