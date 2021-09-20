В контакт-центр ПФР по Волгоградской области ежедневно поступает более 1000 звонков





В связи с большим количеством новых государственных мер поддержки, таких как: ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, родителям, в одиночку воспитывающим детей, единовременные выплаты пенсионерам и школьникам с 1 июля резко увеличилась нагрузка на операторов ОПФР по Волгоградской области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ПФР, для жителей Волгограда, Волжского и Камышина действует единый многоканальный номер телефона ОПФР по Волгоградской области (8442) 96-09-09. В районах Волгоградской области выделены специальные телефоны для консультаций жителей, которые размещены в разделе контакты на официальном сайте страницы ОПФР по Волгоградской области.

Консультирование проводится ежедневно, в рабочие дни, без перерыва, а именно понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, суббота и воскресенье – выходные дни.

«При этом время ожидания ответа специалиста на линии напрямую зависит от интенсивности поступающих звонков на телефонную линию. Длительность ожидания ответа специалиста на линии связана с большим количеством новых государственных мер поддержки. Кроме того, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки и осуществлением приема граждан в клиентских службах территориальных органов ПФР по предварительной записи, количество звонков на единый номер Отделения возросло, что не могло не повлиять на длительность ожидания ответа. На данный момент в контакт-центр ежедневно поступает более 1000 звонков», - пояснили в ОПФР по Волгоградской области.

Однако все, у кого есть доступ к мобильным устройствам и компьютерам с выходом в интернет, могут решить свой вопрос не выходя из дома (сайт Госуслуги и сайт ПФР). Из 131 услуги ПФР – 56 можно получить удаленно (21 услуга по социальным выплатам, 15 – по пенсионному обеспечению, 4 – по материнскому капиталу и 4 – по управлению пенсионными накоплениями).



