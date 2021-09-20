Общество

В контакт-центр ПФР по Волгоградской области ежедневно поступает более 1000 звонков

Общество 20.09.2021 12:30
0
20.09.2021 12:30


В связи с большим количеством новых государственных мер поддержки, таких как: ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, родителям, в одиночку воспитывающим детей, единовременные выплаты пенсионерам и школьникам с  1 июля резко увеличилась нагрузка на операторов ОПФР по Волгоградской области. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ПФР,  для жителей Волгограда, Волжского и Камышина действует единый многоканальный номер телефона ОПФР по Волгоградской области (8442) 96-09-09. В районах Волгоградской области выделены специальные телефоны для консультаций жителей, которые размещены в разделе контакты на официальном сайте страницы ОПФР по Волгоградской области.  
Консультирование проводится ежедневно, в рабочие дни, без перерыва, а именно понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, суббота и воскресенье – выходные дни.
«При этом время ожидания ответа специалиста на линии напрямую зависит от интенсивности поступающих звонков на телефонную линию. Длительность ожидания ответа специалиста на линии связана с большим количеством новых государственных мер поддержки. Кроме того, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки и осуществлением приема граждан в клиентских службах территориальных органов ПФР по предварительной записи, количество звонков на единый номер Отделения возросло, что не могло не повлиять на длительность ожидания ответа. На данный момент в контакт-центр ежедневно поступает более 1000 звонков», - пояснили в ОПФР по Волгоградской области.
Однако все, у кого есть доступ к мобильным устройствам и компьютерам с выходом в интернет, могут решить свой вопрос не выходя из дома (сайт Госуслуги и сайт ПФР). Из 131 услуги ПФР – 56 можно получить удаленно (21 услуга по социальным выплатам, 15 – по пенсионному обеспечению, 4 – по материнскому капиталу и 4 – по управлению пенсионными накоплениями).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
20.09.2021 16:04
Общество 20.09.2021 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2021 14:50
Общество 20.09.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2021 14:20
Общество 20.09.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2021 13:18
Общество 20.09.2021 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2021 12:48
Общество 20.09.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2021 08:18
Общество 20.09.2021 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2021 07:53
Общество 20.09.2021 07:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.09.2021 20:38
Общество 19.09.2021 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2021 17:24
Общество 19.09.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2021 15:49
Общество 19.09.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2021 14:00
Общество 19.09.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2021 10:01
Общество 19.09.2021 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2021 08:10
Общество 19.09.2021 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2021 19:05
Общество 18.09.2021 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2021 14:03
Общество 18.09.2021 14:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:04
Волгоградские чиновники почтили память жертв трагедии в пермском вузе минутой молчанияСмотреть фотографии
14:50
«Мы все время боялись сгореть»: жители аварийного дома в Волгограде спасались от огня через окнаСмотреть фотографии
14:24
Силовики пресекли незаконный сигаретный бизнес в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:20
Авиакомпанию «Победа» наказали за голодных пассажиров в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
14:06
Дачницу из Волгограда оштрафовали за курятник на участкеСмотреть фотографии
13:18
Кировский и Советский районы Волгограда соединят новой дорогой за 380 миллионовСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде «Жигули» застряли под самосвалом после удара: двое пострадалиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Жалобы на бездействие правоохранительных органов рассмотрят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:30
В контакт-центр ПФР по Волгоградской области ежедневно поступает более 1000 звонковСмотреть фотографии
11:45
Мусорный регоператор выставлял счета умершим жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области в улетевшей с трассы машине погиб человекСмотреть фотографии
11:14
Раскидало по дороге: водитель иномарки устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Четыре партии преодолели 5-процентный барьер в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом селянин навредил земле почти на 5 млн рублейСмотреть фотографии
10:24
Облизбирком озвучил результаты голосования по округам Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
РУСАЛ принял участие в создании Консорциума «Экономика замкнутого цикла»Смотреть фотографии
09:18
Поле подсолнечника с сюрпризом обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
«Радеж» прекращает свою торговую деятельность как торговый операторСмотреть фотографии
08:18
Кафе с самолетом «ЯК-40» попали под снос в ВолгоградеСмотреть фотографии
23:38
Концерт с фейерверком завершили день освящения Александро-Невского собора в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:16
Облизбирком подвел первые итоги после закрытия УИК в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:09
«Жесть просто»: заброшенная промбаза полыхает на севере Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:38
На концерт к храму Александра Невского пришли тысячи волгоградцевСмотреть фотографии
19:32
Момент ДТП с VIP-автомобилем в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
Явка на выборах в Госдуму в Волгоградской области превысила 57%Смотреть фотографии
17:24
Патриарх Кирилл почтил память защитников Отечества на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области 15 человек умерли от коронавируса за суткиСмотреть фотографии
15:48
Члены УИК в Волгограде пожаловались на заболевших наблюдателей от СРЗПСмотреть фотографии
14:10
Освященный патриархом Александро-Невский собор в Волгограде открыл двери для прихожанСмотреть фотографии
14:00
Больше половины избирателей проголосовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 