Общество 16.09.2021 17:21
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16.09.2021 17:21
Налоговые органы Волгоградской области столкнулись с массовыми заявлениями жителей региона на получение социального налогового вычета по НДФЛ в сумме расходов на пенсионное страхование. Как сообщили в УФНС России по региону, при этом налогоплательщики, которые заявили о таких вычетах, определяли сумму расходов из выписки о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица на основании данных Пенсионного фонда РФ. Такие заявления в налоговых органах считают неправомерными. А все инструкции на получение такого вычета, которые распространяются в социальных сетях, в УФНС называют ложными.
Ведомство поясняет, что претендовать на социальный вычет могут те граждане, которые решили самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Для этого они уплачивают дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". В данном случае налогоплательщик может заявить данный вычет, предоставив документы, подтверждающие его фактические расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Например, копию договора с негосударственным пенсионным фондом и копии платежных документов, подтверждающих самостоятельную уплату взносов, либо справку налогового агента об уплаченных им суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, удержанных и перечисленных налоговым агентом по поручению налогоплательщика.
Выписка Пенсионного фонда России при этом не является документом, подтверждающим расходы налогоплательщика, а также основанием для предоставления социального налогового вычета по НДФЛ.
Вся достоверная информация о предоставляемых налоговых вычетах и порядке их получения опубликована на сайте ФНС России в разделе "Налоговые вычеты".
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