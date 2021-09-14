Общество 14.09.2021 16:02
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14.09.2021 16:02
Воспитанники Кумылженского казачьего кадетского корпуса отправлены по домам, их временно перевели на дистанционное обучение, о чем сообщило руководство образовательного учреждения. Меры предприняты в связи выявлением коронавируса среди кадетов: у четырех из семи помещенных в изолятор корпуса с признаками ОРВИ результаты ПЦР-тестов оказались положительными.
Заболевшие кадеты госпитализированы в удовлетворительном состоянии, они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь. Сведения о положительных ПЦР-тестах на COVID-19 руководство казачьего корпуса передало в Роспотребнадзор.
Всего в Кумылженском казачьем корпусе обучаются 98 кадетов. Временно уроки будут проводиться с использованием дистанционных технологий, практика применения которых отработана в прошлом году.
В комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области уточнили, что для предотвращения распространения коронавируса во всех образовательных организациях проводят ежедневную термометрию, уборку и дезинфекцию. В кабинетах работают рециркуляторы, за каждым классом или группой закреплены отдельные помещения, которые регулярно проветривают. Чиновники ведут ежедневный мониторинг заболеваемости среди школьников: в случае выявления единичных случаев COVID-19 классы переводят на дистант. В настоящее время в подобном формате уроки проходят в 96 классах.
Напомним, в июне в хуторе Попов, где находится кадетский корпус, произошла вспышка COVID-19. В управлении Роспотребнадзора вероятными причинами распространения инфекции назвали проведение несанкционированного массового мероприятия ко Дню Победы. Тогда кадетский корпус уже пережил столкновение с COVID-19: среди заразившихся оказался сотрудник образовательного учреждения, в связи с чем было принято решение досрочно распустить воспитанников на каникулы.
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