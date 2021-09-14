Первый в Волгограде аквапарк не проработал и месяца после открытия

Общество 14.09.2021 13:29
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14.09.2021 13:29
Администрация первого в Волгограде аквапарка, который открылся в последние дни календарного лета, объявила о его закрытии до следующего сезона. Соответствующее сообщение появилось несколько часов назад в Инстаграме это развлекательного комплекса.
Напомним, аквапарк в Кировском районе Волгограда, который раскинулся на площади 3,4 га, торжественно открыл 26 августа текущего года, хотя ранее обещали пустить посетителей еще в конце июля. Это первый в городе парк водных развлечений. Для отдыха горожан здесь построили 50-метровый волновой бассейн и шесть водных аттракционов с десятью спусками, включая 11-метровую горку.
Отметим, что в этом году волгоградцы испытывали недостаток пляжей. Этим летом в городе-миллионнике были определены лишь две зоны отдыха у воды с купанием – в Красноармейском районе и на острове Сарпинский в Кировском, а также одна зона отдыха без купания в Советском районе на набережной имени Тулака. При этом, кстати, пляж на острове Сарпинский так и не открыли.
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