Первый в Волгограде аквапарк не проработал и месяца после открытия





Администрация первого в Волгограде аквапарка, который открылся в последние дни календарного лета , объявила о его закрытии до следующего сезона. Соответствующее сообщение появилось несколько часов назад в Инстаграме это развлекательного комплекса.

Напомним, аквапарк в Кировском районе Волгограда, который раскинулся на площади 3,4 га, торжественно открыл 26 августа текущего года, хотя ранее обещали пустить посетителей еще в конце июля. Это первый в городе парк водных развлечений. Для отдыха горожан здесь построили 50-метровый волновой бассейн и шесть водных аттракционов с десятью спусками, включая 11-метровую горку.

Отметим, что в этом году волгоградцы испытывали недостаток пляжей. Этим летом в городе-миллионнике были определены лишь две зоны отдыха у воды с купанием – в Красноармейском районе и на острове Сарпинский в Кировском, а также одна зона отдыха без купания в Советском районе на набережной имени Тулака. При этом, кстати, пляж на острове Сарпинский так и не открыли.



