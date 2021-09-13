В волгоградских магазинах ищут фальсифицированное молоко из Брянска

Общество 13.09.2021 08:17
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13.09.2021 08:17
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области предупредили о фальсифицированной продукции из Брянска, которая может оказаться в местных магазинах. В ведомстве пояснили, что управление Роспотребнадзора по Брянской области обнаружило предприятие-фантом – ООО «Пищекомбинат» из Брянска. При проверке двух адресов организации – юридического и адреса осуществления деятельности – такого там не оказалось. По данному факту eправлением Роспотребнадзора по Брянской области информация направлена в УЭБ и ПК УМВД России и УФНС по Брянской области.
Гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае выявления в реализации продукции, выработанной несуществующим предприятием, предлагается направлять сообщения в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области для принятия мер реагирования.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Брянской области сообщали еще о двух предприятия-фантомах из этого региона. Это - ООО «Белторг» (г.Брянск, ул.Красноармейская, 41) и ООО «Сырная лавка» (адрес производства: Брянская обл., г.Брянск, ул. Калинина, 88).
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