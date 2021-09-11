В Волгоградской области легковушка сбила женщину с ребенком на велосипеде





Молодая женщина и ее 3-летний ребенок пострадали в результате ДТП в Еланском районе. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне днем в поселке Елань на пересечении улиц Советская и Матроса Железняка.

По предварительным данным, 52-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-21099» совершила наезд на 27-летнюю велосипедистку и 3-летнего пассажира велосипеда, которые двигались во встречном направлении, по ул. Матроса Железняка со стороны ул. Ленинской, пересекая проезжую часть.

В результате ДТП велосипедистка и ребенок доставлены в больницу.



