Общество 09.09.2021 13:47
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09.09.2021 13:47
Детские оздоровительные лагеря и их руководители в Волгоградской области оштрафованы за сезон на 1 миллион рублей за нарушение антикоронавирусных требований. По данным территориального управления Роспотребнадзора, всего в летний период текущего года в регионе работали 649 учреждений отдыха и оздоровления для детей и подростков, в которых отдохнуло 77543 детей.
В ходе летней оздоровительной кампании уделялось большое внимание выполнению требований по снижению риска распространения коронавирусной инфекции, контролем за питанием детей и качеством питьевой воды. Часть нарушений, которые выявлялись, устранялись в ходе проверок.
Однако в течение летнего периода в лагерях выявлялись случаи заболеваемости COVID-19 среди персонала и детей, по которым проводились санитарно-эпидемиологические расследования по установлению причин и условий возникновения заболевания. Заболевшие сотрудники были отстранены от работы, за контактными лицами велось медицинское наблюдение, проводилось лабораторное обследование. Сколько конкретно случаев заболеваемости коронавирусом было выявлено в детских оздоровительных лагерях Волгоградской области за сезон, не уточняется.
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