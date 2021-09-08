«Пескарь» из Крыма будет убирать пляжи Волжского





Для уборки городского пляжа в Волжский из Крыма привезли новую пляжеуборочную машину «Пескарь». Техника будет работать в сентябре в тестовом режиме, в полном объеме волжане оценят ее работу в следующем купальном сезоне, сообщили в администрации Волжского.

«Пескарь» во время движения поднимает и просеивает верхний слой песка на глубину до 15 сантиметров. Таким образом удаляется природный и бытовой мусор, который машина отправляет в съемный контейнер объемом 25 литров. Произведенный в Крыму «Пескарь» также предназначен для аэрации песка.

О качественной очистке песка на городском пляже волжане попросили этим летом мэра Игоря Воронина и депутата Волгоградской облдумы Олега Савченко во время обсуждения проекта по расчистке Ахтубы. Для этого власти решили приобрести пляжеуборочную машину, которую будет эксплуатировать подрядчик, занимающийся уборкой территории.