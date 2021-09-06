



Волгоградский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу троих осужденных за незаконную добычу водных биологических ресурсов в местах нереста по предварительному сговору. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, все трое свою вину отрицали. Двое, среди которых муж и жена, и вовсе утверждали, что просто катались на лодочке с ребенком и ничего противозаконного не делали. Представитель гособвинения заявил, что считает приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание – соответствующим тяжести совершенного и личности осужденных.

Ранее Камышинский городской суд признал всех фигурантов уголовного дела виновными по ч.3 ст. 256 УК РФ и приговорил к 1,5 - 2 годам лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, незаконным ловом троица систематически занималась в заливе Волгоградского водохранилища с использованием лодки с мотором и ставных сетей. Выловленную рыбу семейная пара хранила в холодильниках на территории своего домовладения для дальнейшей реализации. Берша они продавали по 70-80 рублей за 1 кг, судака по 80-100 рублей, карася по 35-40 рублей, леща по 60-80 рублей, сома по 100-130 рублей за килограмм. Они вели учет рыбы и ее реализации в журнале. Добыча водных биологических ресурсов осуществлялась практически в промышленных масштабах без соответствующих на то разрешений.

Приговор вступил в законную силу.