Пьяный водитель оставил без света частный сектор на севере Волгограда

Происшествия 03.09.2021 22:05
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03.09.2021 22:05
Лишение удостоверения грозит водителю Hyundai ix35 за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Кроссовер под управлением мужчины врезался в бетонную опору уличного освещения на улице Богунской в Краснооктябрьском районе Волгограда, от удара столб упал на автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в УМВД России по Волгограду. По сообщениям местных жителей, в связи с инцидентом обесточены близлежащие улицы, энергетики работают над устранением последствий аварии.
Фото: Антонина Варапаева, ВКонтакте.
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